Создатель Fallout 3 назвал стрельбу в игре неудачной и намекнул на большие изменения в ремастере

Бывший ведущий дизайнер Fallout 3 Брюс Несмит считает, что в готовящемся ремастере Bethesda наверняка переработает стрельбу — один из самых слабых элементов оригинальной игры 2008 года.

По словам разработчика, оружейная механика в Fallout 3 «не была хорошей» и даже на момент релиза заметно уступала другим шутерам того времени. Именно поэтому при создании Fallout 4 команда уделила огромное внимание переработке стрельбы, сделав ее гораздо более современной и динамичной.

Несмит ожидает, что именно эти наработки лягут в основу ремастера Fallout 3. Он напомнил, что The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered тоже не ограничился улучшенной графикой и получил обновленную боевую систему, поэтому аналогичный подход выглядит вполне логичным и для постапокалиптической RPG.

Если прогноз бывшего разработчика подтвердится, игрокам станет гораздо комфортнее сражаться без постоянного использования системы V.A.T.S. — в оригинальной Fallout 3 многие полагались именно на нее из-за не самой удачной стрельбы.

Официальных деталей о ремастере Fallout 3 пока нет, однако ранее Bethesda подтвердила, что обновленные версии Fallout 3 и Fallout: New Vegas действительно находятся в разработке.