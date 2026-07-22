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Fallout 3 28.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.1 13 204 оценки

Создатель Fallout 3 назвал стрельбу в игре неудачной и намекнул на большие изменения в ремастере

IKarasik IKarasik

Бывший ведущий дизайнер Fallout 3 Брюс Несмит считает, что в готовящемся ремастере Bethesda наверняка переработает стрельбу — один из самых слабых элементов оригинальной игры 2008 года.

По словам разработчика, оружейная механика в Fallout 3 «не была хорошей» и даже на момент релиза заметно уступала другим шутерам того времени. Именно поэтому при создании Fallout 4 команда уделила огромное внимание переработке стрельбы, сделав ее гораздо более современной и динамичной.

Несмит ожидает, что именно эти наработки лягут в основу ремастера Fallout 3. Он напомнил, что The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered тоже не ограничился улучшенной графикой и получил обновленную боевую систему, поэтому аналогичный подход выглядит вполне логичным и для постапокалиптической RPG.

Если прогноз бывшего разработчика подтвердится, игрокам станет гораздо комфортнее сражаться без постоянного использования системы V.A.T.S. — в оригинальной Fallout 3 многие полагались именно на нее из-за не самой удачной стрельбы.

Официальных деталей о ремастере Fallout 3 пока нет, однако ранее Bethesda подтвердила, что обновленные версии Fallout 3 и Fallout: New Vegas действительно находятся в разработке.

13
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
VigitalART

Ждем, удачи разрабам

7
Пользователь ВКонтакте

Стрельба в Нью-Вегас и Фоле4 такая же ущербная // Александр Швилёв

6
saa0891
Создатель Fallout 3 назвал стрельбу в игре неудачной и намекнул на большие изменения в ремастере
Он напомнил, что The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered тоже не ограничился улучшенной графикой и получил обновленную боевую систему

В ремастере Обливиона как раз ни чего не улучшили, там как были все механики топорными и деревянными так и остались, до уровня Скарима даже близко не дотягивает.

А так конечно хотелось бы получить в ремастерах механики уровня F4, тут вопрос будут ли вообще ремастеры.

5
Кей Овальд

Это да. надеюсь, реально поправят.

Рикочико

Ну с охотничьей винтовки вполне приятно было стрелять.

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