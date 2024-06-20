Создатель Fallout Тим Кейн впервые рассказал о своей роли в отмене Fallout 3 от Interplay

Создатель Fallout Тим Кейн впервые рассказал о своей роли в отмене проекта Van Buren от Interplay - кодового названия игры, которая должна была стать оригинальной Fallout 3.

Van Buren находилась в разработке в принадлежащей Interplay студии Black Isle в начале 2000-х годов, но была отменена на фоне значительных финансовых проблем в компании.

Кейн, работавший над первыми двумя полюбившимися всем играми Fallout в середине и конце 90-х годов, а затем покинувший Interplay, чтобы основать новую студию Troika Games, теперь рассказал о том, какую роль он сыграл в отмене Van Buren, в рамках своей постоянной серии роликов на YouTube, посвященной разработке видеоигр.

Кейн рассказал, что в середине 2003 года неназванный вице-президент Interplay попросил его поиграть в прототип Van Buren, сказав:

Я не думаю, что они смогут его сделать, поэтому я просто отменю его. Но если вы посмотрите на нее и дадите мне оценку, есть шанс, что я не отменю ее.

По словам Кейна, он играл с прототипом в течение двух часов и задал команде разработчиков ряд вопросов, прежде чем вынести свой вердикт вице-президенту. После всего этого он заявил продюсеру, что через 18 месяцев у них будет на руках качественная ролевая игра. Продюсер поинтересовался, можно ли сократить это время, и Кейн ответил, что при кранчах это можно было бы сделать за 12 месяцев, но игра, скорее всего, выйдет на рынок со множеством проблем и ошибок.

И он сказал: "Хорошо, спасибо". Когда мы уходили, он объяснил, что любой ответ на вопрос о сроках, превышающих шесть месяцев, приведет к тому, что он будет вынужден отменить игру, то есть из-за ответа, который я только что дал, игру отменили. Но он все равно собирался ее отменить. Он считал, что ее нельзя сделать за шесть месяцев, и я просто подтвердил ему это.

По словам Кейна, отмена Van Buren в конечном итоге была связана с деньгами. Из-за тяжелого финансового положения Interplay у нее просто не было достаточно денег, чтобы финансировать более шести месяцев дальнейшей разработки, поэтому Van Buren была отменена.

Interplay закрыла Black Isle Studios и сократила весь персонал. В 2004 году компания выпустила Fallout: Brotherhood of Steel для Xbox и PlayStation 2, но этого оказалось недостаточно. В том же году Interplay объявила о заключении лицензионного соглашения с разработчиком The Elder Scrolls компанией Bethesda на будущие игры по Fallout, а в 2007 году Interplay продала право на Fallout компании Bethesda, и остальное уже история.