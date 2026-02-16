Создавая Fallout 3, Bethesda Game Studios поняла, что "реалистичность не всегда интересна" в играх

Работая над Fallout 3, студия Bethesda Game Studios пришла к неожиданному выводу: излишняя реалистичность способна навредить игровому процессу. Об этом рассказал дизайнер и сценарист Эмиль Пальяруло в интервью Game Informer.

По его словам, изначально команда планировала сделать систему метро Вашингтона полностью подземной и максимально приближённой к реальности. Однако на практике это решение оказалось проблемным: огромные пространства станций и тоннелей замедляли темп и делали исследование скучным. В итоге разработчики сократили масштаб локаций, осознав важный принцип — реализм не всегда равен увлекательности.

Пальяруло отметил, что детальное воссоздание мира оправдано в симуляторах, но в RPG-приключении длительные переходы по «настоящему» метро лишь утомляют игрока. К моменту релиза студия научилась отказываться от идей, которые раздувают проект и не приносят удовольствия.

Тем временем франшиза продолжает развиваться. В Fallout 76 изучают возможность кроссплея, а ремастеры Fallout 3 и New Vegas, по слухам, остаются в работе. Кроме того, третий сезон сериала Fallout отправит зрителей в локацию, знакомую по Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.