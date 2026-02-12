Тодд Говард ответил на старую критику Fallout 3 - да, это был "Oblivion с пушками"

Тодд Говард прокомментировал давнее сравнение Fallout 3 с Oblivion с пушками, которое активно обсуждали перед релизом игры в 2008 году. По словам руководителя Bethesda, подобные параллели были неизбежны — студия просто продолжала развивать подход, отработанный в предыдущем хите.

Говард отметил в интервью Game Informer, что на момент работы над Fallout 3 команда находилась под сильным влиянием успеха Oblivion. Игроки, пришедшие после фэнтезийной RPG, ожидали знакомого масштаба и структуры открытого мира, даже несмотря на то, что сама серия Fallout возвращалась после долгого перерыва и в совершенно ином формате.

По сути, это был наш следующий шаг после Oblivion, — объяснил Говард. — Мы перезапускали Fallout, но понимали, что аудитория во многом ждёт и элементы того опыта, который получила раньше.

При этом разработчики старались максимально дистанцировать новую игру от визуального стиля Oblivion. Как рассказал ведущий художник Иштван Пели, команда сознательно ушла в мрачную, выжженную и бесцветную эстетику, чтобы доказать: Bethesda способна работать с постапокалипсисом и уважительно отнестись к наследию оригинальных игр.

Если Oblivion был ярким и насыщенным, то Fallout 3, напротив, сделали тёмным, суровым и местами даже угнетающим. По словам Пели, в каком-то смысле студия могла «перегнуть палку», но именно это помогло третьей части обрести собственную, легко узнаваемую визуальную идентичность.