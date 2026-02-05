Тодд Говард подтвердил важность Либерти Прайма для продолжения сериала Fallout

Создатели сериала Fallout прокомментировали сцену после титров второго сезона, намекнув на возможное появление в продолжении нового масштабного элемента — Либерти Прайма. Этот момент, по словам продюсеров, задуман как задел на развитие истории в следующих сезонах.
Продюсер шоу Тодд Говард отметил, что команда давно хотела по-новому обыграть культовые образы вселенной Fallout. Либерти Прайм рассматривается как расширение уже знакомых фанатам идей, но в более крупном и амбициозном формате. При этом создатели не спешат раскрывать детали, ограничиваясь общими формулировками.
Джонатан Нолан добавил, что воплощение Либерти Прайма на экране станет серьёзным техническим испытанием. Проект предполагает сложную постановку и требует тщательной подготовки, поэтому масштаб участия этого элемента в будущем сериала будет зависеть от производственных возможностей.
Третий сезон Fallout был подтверждён заранее, а съёмки, по предварительной информации, могут начаться в 2026 году. Это означает, что идеи, представленные в сцене после титров, не останутся без развития, но их реализация займёт время.
покупки Скайрима в любой понятной и непонятной ситуации ни смотря ни на что.
Дурачок - какой прайм - игры выпускай!!! Прайм ему надо
доходит гуль до базы анклава такой щас с семьей повидаюсь а ему на встречу Тод Говард и такой привет сын
Наверное,Тодд хочет выпустить статуэтку Прайма.
Ух, прям рыдать хочется, что это бредовое воспаление мозга Тодда Говарда опять возвращают в историю Fallout... 😭 Так я радовался, когда его взорвали в дополнении к Fallout 3, но нет, вернули в Фолыч 4, добавляя ещё больше нелепости в противостоянии гигачадов Братства и хлипких синтов.
Эта нелепая концовка серии с этими придурочными дедом и недобабой с усами - оставила неимоверно горькое послевкусие.
И чем же он нужен истории. Это буквально робот из аниме 90 словно. Где нас пытаются убедить что он офигеть какое сверх современное оружие и эффективное.
Как-то странно.. вроде Прайм был у братства стали которое было расквартировано в Содружестве (в 4 Фолыче в аэропорту Бостона) а тут выходит они грохнули посланника Содружества.