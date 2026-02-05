ЧАТ ИГРЫ
Fallout 3 28.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.1 13 034 оценки

Тодд Говард подтвердил важность Либерти Прайма для продолжения сериала Fallout

IKarasik IKarasik

Создатели сериала Fallout прокомментировали сцену после титров второго сезона, намекнув на возможное появление в продолжении нового масштабного элемента — Либерти Прайма. Этот момент, по словам продюсеров, задуман как задел на развитие истории в следующих сезонах.

Продюсер шоу Тодд Говард отметил, что команда давно хотела по-новому обыграть культовые образы вселенной Fallout. Либерти Прайм рассматривается как расширение уже знакомых фанатам идей, но в более крупном и амбициозном формате. При этом создатели не спешат раскрывать детали, ограничиваясь общими формулировками.

Джонатан Нолан добавил, что воплощение Либерти Прайма на экране станет серьёзным техническим испытанием. Проект предполагает сложную постановку и требует тщательной подготовки, поэтому масштаб участия этого элемента в будущем сериала будет зависеть от производственных возможностей.

Третий сезон Fallout был подтверждён заранее, а съёмки, по предварительной информации, могут начаться в 2026 году. Это означает, что идеи, представленные в сцене после титров, не останутся без развития, но их реализация займёт время.

Комментарии:  8
Destroited
Тодд Говард подтвердил важность

покупки Скайрима в любой понятной и непонятной ситуации ни смотря ни на что.

6
ka27
Sheffskiy

Дурачок - какой прайм - игры выпускай!!! Прайм ему надо

3
sorobar

доходит гуль до базы анклава такой щас с семьей повидаюсь а ему на встречу Тод Говард и такой привет сын

2
longerr2007

Наверное,Тодд хочет выпустить статуэтку Прайма.

2
Mad IVIax

Ух, прям рыдать хочется, что это бредовое воспаление мозга Тодда Говарда опять возвращают в историю Fallout... 😭 Так я радовался, когда его взорвали в дополнении к Fallout 3, но нет, вернули в Фолыч 4, добавляя ещё больше нелепости в противостоянии гигачадов Братства и хлипких синтов.

Эта нелепая концовка серии с этими придурочными дедом и недобабой с усами - оставила неимоверно горькое послевкусие.

1
SweatyCurtain

И чем же он нужен истории. Это буквально робот из аниме 90 словно. Где нас пытаются убедить что он офигеть какое сверх современное оружие и эффективное.

1
Avtor-avtora

Как-то странно.. вроде Прайм был у братства стали которое было расквартировано в Содружестве (в 4 Фолыче в аэропорту Бостона) а тут выходит они грохнули посланника Содружества.