Тодд Говард подтвердил важность Либерти Прайма для продолжения сериала Fallout

Создатели сериала Fallout прокомментировали сцену после титров второго сезона, намекнув на возможное появление в продолжении нового масштабного элемента — Либерти Прайма. Этот момент, по словам продюсеров, задуман как задел на развитие истории в следующих сезонах.

Продюсер шоу Тодд Говард отметил, что команда давно хотела по-новому обыграть культовые образы вселенной Fallout. Либерти Прайм рассматривается как расширение уже знакомых фанатам идей, но в более крупном и амбициозном формате. При этом создатели не спешат раскрывать детали, ограничиваясь общими формулировками.

Джонатан Нолан добавил, что воплощение Либерти Прайма на экране станет серьёзным техническим испытанием. Проект предполагает сложную постановку и требует тщательной подготовки, поэтому масштаб участия этого элемента в будущем сериала будет зависеть от производственных возможностей.

Третий сезон Fallout был подтверждён заранее, а съёмки, по предварительной информации, могут начаться в 2026 году. Это означает, что идеи, представленные в сцене после титров, не останутся без развития, но их реализация займёт время.