Fallout 3 28.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
Тодд Говард вспомнил, как фанаты возненавидели финал Fallout 3

IKarasik IKarasik

Тодд Говард рассказал о том, как неожиданно болезненно игроки восприняли оригинальную концовку Fallout 3. По его словам, команда Bethesda не ожидала столь жёсткой реакции, ведь игра в целом получила отличные отзывы и стала поворотным моментом для всей серии.

Разработчики сознательно решили завершить сюжет жёстким финалом, как это было в классических частях Fallout: главный герой жертвует собой, чтобы запустить очиститель воды и спасти пустошь, после чего игра просто заканчивается. Однако игроков возмутило не только то, что приключение обрывалось без возможности продолжить исследование мира, но и нелогичность самой сцены. Даже спутники, устойчивые к радиации, отказывались выполнять задание вместо героя, что выглядело странно и неубедительно.

Реакция сообщества заставила Bethesda пересмотреть своё решение. В дополнении Broken Steel разработчики изменили концовку: игрокам разрешили выжить, продолжить игру после финала и даже уговорить радиационно-устойчивых напарников выполнить смертельно опасную задачу. Хотя многие были рады изменениям, часть фанатов осталась недовольна тем, что возможность продолжить прохождение оказалась привязана к платному DLC.

Опыт Fallout 3 повлиял и на последующие игры Bethesda. В Fallout 4 разработчики сразу позволили игрокам свободно исследовать мир после завершения основной сюжетной линии, избегая повторения прежней ошибки.

WAR1OCKS

Несмотря на это, Fallout 3 остается лучшей в серии.

Es_x

Уточнить надо, что Лучшей в серии у беседки. Но не интерплей.

QueasyRush

4 получше будет

RoboB
спутники, устойчивые к радиации, отказывались выполнять задание вместо героя, что выглядело странно и неубедительно

И отмазка у того спутника была: "Не хочу отнимать твой момент". лол
Этот можешь забрать, без проблем, б**ть

QueasyRush

а что там происходило вообще? его запихали в канистру с радиацией или что?

0ncnjqybr QueasyRush

Нужно было зайти в фoнящую комнатку и включить рубильник. С понятными последствиями.

Тупость ситуации была в том, что у тебя в команде вполне мог быть супермутант, которому радиация не страшна и гуль, который радиацией вообще лечится. И оба наотрез откажутся туда идти.

Кей Овальд

Типичный Тодд.

UnbearableSavage

Все таки сюжет это не ТоддоГовардовское :)

Что меня выморозило в третьей части, так это было убийство супермутантов в начале игры из буквально мухобойки :)

GeraltMorgan

Я вообще сомневаюсь что Говард там делает что-то кроме кивков головы, над франшизой работают тысячи людей и десятки руководителей, мы просто не знаем всех имён, это как все знают об ошибках селебрети, но не о твоих - просто их никто не видит

0ncnjqybr
В дополнении Broken Steel разработчики изменили концовку: игрокам разрешили выжить, продолжить игру после финала и даже уговорить радиационно-устойчивых напарников выполнить смертельно опасную задачу.

И тебя при этом все равно будут хуесосить в титрах как малодушного чмоню. Хотя послать туда напарника, устойчивого к радиации, это не эгоизм, а тупо логика.