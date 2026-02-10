Тодд Говард вспомнил, как фанаты возненавидели финал Fallout 3

Тодд Говард рассказал о том, как неожиданно болезненно игроки восприняли оригинальную концовку Fallout 3. По его словам, команда Bethesda не ожидала столь жёсткой реакции, ведь игра в целом получила отличные отзывы и стала поворотным моментом для всей серии.

Разработчики сознательно решили завершить сюжет жёстким финалом, как это было в классических частях Fallout: главный герой жертвует собой, чтобы запустить очиститель воды и спасти пустошь, после чего игра просто заканчивается. Однако игроков возмутило не только то, что приключение обрывалось без возможности продолжить исследование мира, но и нелогичность самой сцены. Даже спутники, устойчивые к радиации, отказывались выполнять задание вместо героя, что выглядело странно и неубедительно.

Реакция сообщества заставила Bethesda пересмотреть своё решение. В дополнении Broken Steel разработчики изменили концовку: игрокам разрешили выжить, продолжить игру после финала и даже уговорить радиационно-устойчивых напарников выполнить смертельно опасную задачу. Хотя многие были рады изменениям, часть фанатов осталась недовольна тем, что возможность продолжить прохождение оказалась привязана к платному DLC.

Опыт Fallout 3 повлиял и на последующие игры Bethesda. В Fallout 4 разработчики сразу позволили игрокам свободно исследовать мир после завершения основной сюжетной линии, избегая повторения прежней ошибки.