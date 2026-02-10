Тодд Говард вспомнил, как фанаты возненавидели финал Fallout 3

Тодд Говард рассказал о том, как неожиданно болезненно игроки восприняли оригинальную концовку Fallout 3. По его словам, команда Bethesda не ожидала столь жёсткой реакции, ведь игра в целом получила отличные отзывы и стала поворотным моментом для всей серии.
Разработчики сознательно решили завершить сюжет жёстким финалом, как это было в классических частях Fallout: главный герой жертвует собой, чтобы запустить очиститель воды и спасти пустошь, после чего игра просто заканчивается. Однако игроков возмутило не только то, что приключение обрывалось без возможности продолжить исследование мира, но и нелогичность самой сцены. Даже спутники, устойчивые к радиации, отказывались выполнять задание вместо героя, что выглядело странно и неубедительно.
Реакция сообщества заставила Bethesda пересмотреть своё решение. В дополнении Broken Steel разработчики изменили концовку: игрокам разрешили выжить, продолжить игру после финала и даже уговорить радиационно-устойчивых напарников выполнить смертельно опасную задачу. Хотя многие были рады изменениям, часть фанатов осталась недовольна тем, что возможность продолжить прохождение оказалась привязана к платному DLC.
Опыт Fallout 3 повлиял и на последующие игры Bethesda. В Fallout 4 разработчики сразу позволили игрокам свободно исследовать мир после завершения основной сюжетной линии, избегая повторения прежней ошибки.
Несмотря на это, Fallout 3 остается лучшей в серии.
Уточнить надо, что Лучшей в серии у беседки. Но не интерплей.
4 получше будет
И отмазка у того спутника была: "Не хочу отнимать твой момент". лол
Этот можешь забрать, без проблем, б**ть
а что там происходило вообще? его запихали в канистру с радиацией или что?
Нужно было зайти в фoнящую комнатку и включить рубильник. С понятными последствиями.
Тупость ситуации была в том, что у тебя в команде вполне мог быть супермутант, которому радиация не страшна и гуль, который радиацией вообще лечится. И оба наотрез откажутся туда идти.
Типичный Тодд.
Все таки сюжет это не ТоддоГовардовское :)
Что меня выморозило в третьей части, так это было убийство супермутантов в начале игры из буквально мухобойки :)
Я вообще сомневаюсь что Говард там делает что-то кроме кивков головы, над франшизой работают тысячи людей и десятки руководителей, мы просто не знаем всех имён, это как все знают об ошибках селебрети, но не о твоих - просто их никто не видит
И тебя при этом все равно будут хуесосить в титрах как малодушного чмоню. Хотя послать туда напарника, устойчивого к радиации, это не эгоизм, а тупо логика.