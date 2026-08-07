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Fallout 3 28.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.1 13 214 оценок

Третий сезон сериала Fallout покажет Столичную Пустошь

Simple Jack Simple Jack

На съемочной площадке третьего сезона сериала Fallout от Amazon заметили деталь, намекающую на появление культовой фракции из Fallout 3. Внимательный фанат сделал фотографии во время съемок в Музее естественной истории Лос-Анджелеса. Это явная отсылка на то, что события продолжения шоу развернутся в Столичной Пустоши.

Дело в том, что здание музея естественной истории Лос-Анджелеса, где проходили съемки, может служить идеальной декорацией для Смитсоновского национального музея естественной истории, расположенного в Вашингтоне. Именно там проходят события Fallout 3 в Столичной Пустоши.

Возможно, что информация позже подтвердится, а новый сезон сериала станет рекламой будущего ремейка Fallout 3.

Слухи 16 Кино и сериалы 5
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9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Manch0
15
Fatum Sibir

Вегас во втором сезоне выглядел как улица в соседней деревне. Надеюсь пустошь сделают более интересной локацией.

4
Demitshur

Из сериала нравится линяя из прошлого а пустоши сделаны на от...сь

3
Данилир к

о надеюсь интересно будет

2
North235

Вспомнил первый сезон, где в одном из городков они знатно скопировали визуал Мегатонны из Столичной Пустоши - те же самолеты, куски обшивки, общая архитектура. Интересно, как они это обыграют, чтобы в самоповтор не скатится?

2
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