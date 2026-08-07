Третий сезон сериала Fallout покажет Столичную Пустошь

На съемочной площадке третьего сезона сериала Fallout от Amazon заметили деталь, намекающую на появление культовой фракции из Fallout 3. Внимательный фанат сделал фотографии во время съемок в Музее естественной истории Лос-Анджелеса. Это явная отсылка на то, что события продолжения шоу развернутся в Столичной Пустоши.

Дело в том, что здание музея естественной истории Лос-Анджелеса, где проходили съемки, может служить идеальной декорацией для Смитсоновского национального музея естественной истории, расположенного в Вашингтоне. Именно там проходят события Fallout 3 в Столичной Пустоши.

Возможно, что информация позже подтвердится, а новый сезон сериала станет рекламой будущего ремейка Fallout 3.