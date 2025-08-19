Утечка перед Gamescom: фанаты уверены, что Bethesda готовит показ Fallout 3 Remastered

Gamescom ещё даже не началась, а интернет уже кипит слухами о громком анонсе от Bethesda. В преддверии крупнейшего европейского игрового шоу внимательные фанаты заметили подозрительную деталь в расписании выставки: в списке проектов Bethesda значится некая игра с пометкой TBC («будет подтверждено»). И хотя формально это может означать что угодно, поклонники почти единодушно уверены — речь идёт о возвращении культовой серии Fallout.

Причина столь уверенных догадок проста. Во-первых, Bethesda выделила целый час прямого эфира для загадочного TBC-проекта. Такой подход характерен лишь для масштабных анонсов. Во-вторых, ещё в 2023 году в сеть утекли документы Microsoft, где упоминался Fallout 3 Remastered вместе с обновлённой версией Oblivion. Последняя действительно была представлена и даже выпущена в начале этого года, так что слухи выглядят всё более правдоподобно.

Дополнительного веса этим разговорам добавил свежий отчёт, опубликованный в начале августа: он утверждает, что ремастер Fallout 3 должен выйти уже в следующем году. Если это правда, то Gamescom с её традицией громких премьер выглядит идеальной площадкой для объявления. Тем более Bethesda уже экспериментировала с форматом «анонс и релиз в один день» — именно так компания поступила с Oblivion Remastered.

Однако есть и поводы для сомнений. Под загадочным TBC может скрываться не Fallout, а совершенно другой проект из богатой коллекции Bethesda. Напомним, компания владеет такими франшизами, как The Elder Scrolls, Wolfenstein, DOOM, Starfield, Prey, Dishonored, The Evil Within, Rage и Quake. Каждая из них потенциально способна удивить публику.

До официального подтверждения остаётся лишь гадать. Возможно, нас ждёт долгожданный ремастер Fallout 3, а может — совершенно новая игра, о которой пока не знает никто. Bethesda и Gamescom ожидаемо не комментируют ситуацию, подогревая интерес к шоу.

Gamescom стартует уже сегодня, 20 августа, с традиционной презентации Opening Night Live от Джеффа Кили. Именно там фанаты надеются впервые увидеть проект, который скрывается за лаконичной пометкой TBC.