Утечка перед Gamescom: фанаты уверены, что Bethesda готовит показ Fallout 3 Remastered

Gamescom ещё даже не началась, а интернет уже кипит слухами о громком анонсе от Bethesda. В преддверии крупнейшего европейского игрового шоу внимательные фанаты заметили подозрительную деталь в расписании выставки: в списке проектов Bethesda значится некая игра с пометкой TBC («будет подтверждено»). И хотя формально это может означать что угодно, поклонники почти единодушно уверены — речь идёт о возвращении культовой серии Fallout.
Причина столь уверенных догадок проста. Во-первых, Bethesda выделила целый час прямого эфира для загадочного TBC-проекта. Такой подход характерен лишь для масштабных анонсов. Во-вторых, ещё в 2023 году в сеть утекли документы Microsoft, где упоминался Fallout 3 Remastered вместе с обновлённой версией Oblivion. Последняя действительно была представлена и даже выпущена в начале этого года, так что слухи выглядят всё более правдоподобно.
Дополнительного веса этим разговорам добавил свежий отчёт, опубликованный в начале августа: он утверждает, что ремастер Fallout 3 должен выйти уже в следующем году. Если это правда, то Gamescom с её традицией громких премьер выглядит идеальной площадкой для объявления. Тем более Bethesda уже экспериментировала с форматом «анонс и релиз в один день» — именно так компания поступила с Oblivion Remastered.
Однако есть и поводы для сомнений. Под загадочным TBC может скрываться не Fallout, а совершенно другой проект из богатой коллекции Bethesda. Напомним, компания владеет такими франшизами, как The Elder Scrolls, Wolfenstein, DOOM, Starfield, Prey, Dishonored, The Evil Within, Rage и Quake. Каждая из них потенциально способна удивить публику.
До официального подтверждения остаётся лишь гадать. Возможно, нас ждёт долгожданный ремастер Fallout 3, а может — совершенно новая игра, о которой пока не знает никто. Bethesda и Gamescom ожидаемо не комментируют ситуацию, подогревая интерес к шоу.
Gamescom стартует уже сегодня, 20 августа, с традиционной презентации Opening Night Live от Джеффа Кили. Именно там фанаты надеются впервые увидеть проект, который скрывается за лаконичной пометкой TBC.
Худшая часть серии,хотя если посмотреть объективно то лучшая часть серии Фаллаут это только четверка
тебя 1 и 2 часть по братски похлопали по плечу
Это трешачек из мезозоя о котором никто и не помнит, а кто в это играл давно уже в земле лежат
Лучшая по сей день так и остается 3 часть, в плане мира и побочных заданий
Размечтались. Опять небось какое-то сраное дополнение к Fallout 76
лучше бы вегас
Прикольно будет пошататься по обновленным пустошам // Чёрный Пласч
Часовой слот TBC означает часовую лекцию Тодда о величии Starfield и показ платных модов. Авторы ремастера могли и мобилку по Prey пилить, ААА это просто слово.
Поди очередное переиздание Скайрима готовят.
Ну а что там будет? Поддержка широкоформатных мониторов и всё?
Куплю за фулл прайс
утечка в том, что фанаты уверены?