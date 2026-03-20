В Bethesda рассказали, что улучшили подачу DLC после Fallout 3

Ветеран Bethesda и художник Иштван Пели рассказал, что студия извлекла важный урок из релиза Fallout 3 в издании Game of the Year — и теперь старается не повторять прошлых ошибок при работе над контентом для Starfield.

По словам разработчика, одной из проблем старых версий игры стала подача дополнений. После запуска GOTY-издания игроки буквально сразу получали серию уведомлений о доступных DLC — с новыми квестами, радиосигналами и локациями. Это разрушало атмосферу и выбивало из погружения, особенно в самом начале прохождения.

Пели отметил, что тогда студия просто добавляла готовые дополнения поверх основной игры, не уделяя должного внимания тому, как именно игрок с ними сталкивается. В результате контент ощущался навязанным, а не естественной частью мира.

Теперь подход изменился. В случае со Starfield разработчики стараются «вплетать» новые сюжетные линии и активности в игровой процесс более органично. Игроки смогут наткнуться на DLC-контент постепенно, исследуя мир, а не получать его в виде навязчивых уведомлений с первых минут.

В Bethesda подчеркивают, что такой метод позволяет сохранить целостность повествования и дать пользователю больше свободы — он сам решает, когда и как взаимодействовать с дополнительным контентом.