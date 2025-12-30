ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout 3 28.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.1 12 976 оценок

VATS спас Fallout 3: Bethesda честно признала, что не умела делать шутеры

IKarasik IKarasik

При разработке Fallout 3 студия Bethesda столкнулась с неожиданной проблемой — у команды почти не было опыта в создании шутеров. До этого разработчики в основном работали над фэнтезийными RPG вроде The Elder Scrolls, где упор делался на ближний бой и магию.

По словам Тодда Ховарда и сценариста Эмиля Пальяруло, в Bethesda сразу понимали, что не смогут конкурировать с Call of Duty или Battlefield в качестве ганплея. Поэтому студия сделала ставку на систему VATS, которая позволила совместить стрельбу с RPG-механиками: прокачкой персонажа, тактикой и прицельным выбором частей тела.

VATS не только компенсировала слабую стрельбу, но и стала связующим звеном с классическими Fallout, где бои строились на пошаговой системе. В итоге именно это решение помогло Fallout 3 сохранить свою ролевую идентичность и избежать превращения в обычный экшен.

10
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Рикочико

RPG тоже кстати.

9
Святой Джо

признала, что не умела делать шутеры

Почему в прошедшем времени? Сейчас тоже не умеют.

5
A E
При разработке Fallout 3 студия Bethesda столкнулась с неожиданной проблемой —

делали фолыч, а получился рескин облы

3
sa1958

Ну и ладушки.

1
Пользователь ВКонтакте

Заметно) // Александр Феоктистов

Пользователь ВКонтакте

По моему мнению в игре Fallaut 3 не красивый и не удачный интерфейс. 🤨 // Basilur Basigur

Пользователь ВКонтакте

Там есть хоть что то красивое и удачное? // Александр Ковалёв

Пользователь ВКонтакте

Как и сам уже фалаут 3 в целом // Вадим Борисов

Пользователь ВКонтакте

Поэтому и сделали Обливион с пушками... // Андрей Зиновьев