VATS спас Fallout 3: Bethesda честно признала, что не умела делать шутеры

При разработке Fallout 3 студия Bethesda столкнулась с неожиданной проблемой — у команды почти не было опыта в создании шутеров. До этого разработчики в основном работали над фэнтезийными RPG вроде The Elder Scrolls, где упор делался на ближний бой и магию.

По словам Тодда Ховарда и сценариста Эмиля Пальяруло, в Bethesda сразу понимали, что не смогут конкурировать с Call of Duty или Battlefield в качестве ганплея. Поэтому студия сделала ставку на систему VATS, которая позволила совместить стрельбу с RPG-механиками: прокачкой персонажа, тактикой и прицельным выбором частей тела.

VATS не только компенсировала слабую стрельбу, но и стала связующим звеном с классическими Fallout, где бои строились на пошаговой системе. В итоге именно это решение помогло Fallout 3 сохранить свою ролевую идентичность и избежать превращения в обычный экшен.