Во время разработки Fallout 3 художника Bethesda задержала служба безопасности в Вашингтоне

Во время разработки Fallout 3 команда Bethesda настолько серьёзно подошла к воссозданию постапокалиптического Вашингтона, что один из художников проекта едва не столкнулся с реальными проблемами с безопасностью. Об этом в интервью PC Gamer рассказал дизайнер серии Fallout Эмиль Пальяруло.

По его словам, один из художников отправился в центр столицы США, чтобы сделать фотографии зданий для визуальных референсов. Однако съёмка быстро привлекла внимание охраны. Сотрудники безопасности поинтересовались, зачем ведётся фотографирование, и дали понять, что в Вашингтоне не слишком рады подобному изучению правительственных зданий — по вполне очевидным причинам.

Несмотря на это, разработчики отмечают, что работа с реальными локациями была одновременно удобной и увлекательной. Художник Иштван Пели вспоминает, что разрушать знакомые места в виртуальном виде было по-своему весело и даже приносило творческое удовольствие, особенно когда нужные референсы находились буквально под рукой.

Интересно, что команда удивляется не только реакции охраны, но и тому, что некоторые маркетинговые идеи вообще были реализованы. Пальяруло рассказал о рекламной кампании, в рамках которой в метро Вашингтона разместили стенды с изображением разрушенной столицы из Fallout 3. Это вызвало недоумение у горожан и даже привлекло внимание местных СМИ.

Пели, вспоминая тот период, признаётся, что сегодня подобное вряд ли бы разрешили: по его мнению, в нынешних реалиях такие акции и столь вольное обращение с образами столицы США могли бы вызвать куда более жёсткую реакцию.