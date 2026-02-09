Второй сезон сериала Fallout резко поднял интерес к играм серии - но Fallout 3 осталась в тени

Выход финального эпизода второго сезона сериала Fallout снова вызвал волну интереса к игровой серии. По данным Steam, почти все основные части франшизы и несколько спин-оффов получили заметный прирост аудитории — как это уже происходило после первого сезона в 2024 году.
Лидером по росту стала Fallout 4, которая за неделю после финала сериала превысила отметку в 60 тысяч одновременных игроков. Следом идёт Fallout 76 с более чем 32 тысячами пользователей онлайн. Fallout: New Vegas также показала сильный результат — свыше 27 тысяч.
Неожиданностью стало то, что Fallout: Shelter обошла Fallout 3: мобильный спин-офф привлёк более 5 тысяч игроков, тогда как третья часть серии не дотянула даже до 2 тысяч. Классические Fallout и Fallout 2 показали ещё более скромные цифры, а Fallout Tactics лишь недавно снова вышла на трёхзначные показатели онлайна.
Эксперты объясняют популярность Fallout 4 и New Vegas их модифицируемостью и актуальностью для одиночной игры, а рост Fallout 76 — постоянной поддержкой со стороны Bethesda. В то же время слабые результаты Fallout 3 на фоне сериального успеха выглядят неожиданно и лишь подчёркивают, как сильно вкусы аудитории сместились за последние годы.
ну так самая старая игра, вы чего то другого ожидали?
В 76 играют, потому что это самая новая по хронологии игра.
В 4 играют, потому что это самая новая одиночка.
Вегас играют, потому что место действия там.
Тройка не нова, место действия другое, да и 2008 год выпуска у зумеров не котируется.
Вот и все.
в тройку можно играть на движке вегаса и стим это видит как игру вегас
нет что бы уже давно выпустить 5 с норм графоном или ремастер 3-4, они еще обновляют древню 76, сейчас в любой фолыч зайти стыдно, графон мега ужс, даже после сериала люди не задержатся в этом старье, зайдут и выйдут грубо говоря
Те, кто смотрят этот недосериал, любят всё детское и цветастое, а значит F4🏳️🌈F76, зачем им 1,2,3...
Чем старше игра, тем меньше интерес, логично как бы.
Под пистолетом бы не стал играть в вегас
Ну не знаю. По-моему, это два сапога пара. Да, Fallout 3 и New Vegas в разных аспектах лучше и хуже друг друга, но в целом они слишком похожи. Оправдывать меньшую популярность трёшки тем, что она менее актуальна и менее модифицируема, - сомнительное дело. Тем более что если бы события в сериале происходили не в Нью-Вегасе, её онлайн вряд ли бы вырос.
Все более-менее адекватные играют в фаллаут 3 через tale of two wastelands, с помощью которого ассеты третьего фолыча запускаются на движке нью вегаса, что позволяет устанавливать моды для НВ, НО в статистике стима счетчик игроков показывает нью вегас.