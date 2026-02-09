Второй сезон сериала Fallout резко поднял интерес к играм серии - но Fallout 3 осталась в тени

Выход финального эпизода второго сезона сериала Fallout снова вызвал волну интереса к игровой серии. По данным Steam, почти все основные части франшизы и несколько спин-оффов получили заметный прирост аудитории — как это уже происходило после первого сезона в 2024 году.

Лидером по росту стала Fallout 4, которая за неделю после финала сериала превысила отметку в 60 тысяч одновременных игроков. Следом идёт Fallout 76 с более чем 32 тысячами пользователей онлайн. Fallout: New Vegas также показала сильный результат — свыше 27 тысяч.

Неожиданностью стало то, что Fallout: Shelter обошла Fallout 3: мобильный спин-офф привлёк более 5 тысяч игроков, тогда как третья часть серии не дотянула даже до 2 тысяч. Классические Fallout и Fallout 2 показали ещё более скромные цифры, а Fallout Tactics лишь недавно снова вышла на трёхзначные показатели онлайна.

Эксперты объясняют популярность Fallout 4 и New Vegas их модифицируемостью и актуальностью для одиночной игры, а рост Fallout 76 — постоянной поддержкой со стороны Bethesda. В то же время слабые результаты Fallout 3 на фоне сериального успеха выглядят неожиданно и лишь подчёркивают, как сильно вкусы аудитории сместились за последние годы.