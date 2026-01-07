Издание Windows Central сообщает о том, что Microsoft и Bethesda работают над ремейками двух культовых ролевых игр: Fallout 3 и Fallout: New Vegas. Какие именно студии работают над ремейками - не сообщается.
По данным Windows Central, это будут ремейки в духе недавнего ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion. Это означает существенное обновление визуальной составляющей и пользовательских интерфейсов при сохранении оригинального сюжета, игровых механик и карты мира без фундаментальных изменений.
Слухи о ремастерах Fallout: New Vegas и Fallout 3 циркулируют уже продолжительное время, но ранее информация часто касалась лишь одного из проектов. Сроки выхода ремейков неизвестны.
Windows Central: Microsoft и Bethesda работают над ремейками Fallout 3 и Fallout: New Vegas
Издание Windows Central сообщает о том, что Microsoft и Bethesda работают над ремейками двух культовых ролевых игр: Fallout 3 и Fallout: New Vegas. Какие именно студии работают над ремейками - не сообщается.
Поставьте мне лайк в виде огонька под комментарием кто ждёт ремейк/ремастер Fallout 3)))
Фоллыч 3 это пожалуй самый ожидаемый ремейк в индустрии на данный момент
Забавно, у фолыча, который ненавидят чуть ли не больше всех самый ожидаемый ремейк)
Ну. За себя скажу. Он мне нравится больше прочих именно своей атмосферой. Он мрачный. Не цирк с конями, что потом. 4й так вообще какой-то унылый, окромя графики и аванпостов ничем и не приметился.
Просто никто не знал что выйдет 4 и 76...
Так это тогда не ремейки, а ремастеры.
Тяп-ляп и готово, как с Oblivion? )
Ну так ремейк или ремастер? Автор думает, что это одно и тоже
Что за дeбил новость писал. Oblivion ремастер вышел, а не ремейк. И с фалаутами будут максимум ремастеры, но никак не ремейки.
Жду ребята поиграем ещё разок а может и не раз:)
Свитки году к 30му хоть выйдут? Или там ремейк Скайрима и потом старфилда?
Ты уверен, что после Старфилда хочешь новые Свитки от Тодда Говарда?
Ну как минимум ремейк фолача 3 и нью Вегаса я точно не хочу. Хотя может классические были бы вином в виде ремейка.
ремастерный ремейк
Там по-хорошему шутерную механику надо обновлять, особенно в трешке. Ну и хотелось бы, чтобы ремастеры вышли не в виде технической катастрофы, как ремастер Обливиона.