ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout 3 28.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.1 12 986 оценок

Windows Central: Microsoft и Bethesda работают над ремейками Fallout 3 и Fallout: New Vegas

AceTheKing AceTheKing

Издание Windows Central сообщает о том, что Microsoft и Bethesda работают над ремейками двух культовых ролевых игр: Fallout 3 и Fallout: New Vegas. Какие именно студии работают над ремейками - не сообщается.

По данным Windows Central, это будут ремейки в духе недавнего ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion. Это означает существенное обновление визуальной составляющей и пользовательских интерфейсов при сохранении оригинального сюжета, игровых механик и карты мира без фундаментальных изменений.

Слухи о ремастерах Fallout: New Vegas и Fallout 3 циркулируют уже продолжительное время, но ранее информация часто касалась лишь одного из проектов. Сроки выхода ремейков неизвестны.

36
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
Legend_of_the_Hero

Поставьте мне лайк в виде огонька под комментарием кто ждёт ремейк/ремастер Fallout 3)))

14
Newworld_DESTROYER

Фоллыч 3 это пожалуй самый ожидаемый ремейк в индустрии на данный момент

6
AndrewSolt

Забавно, у фолыча, который ненавидят чуть ли не больше всех самый ожидаемый ремейк)

Мохнобород AndrewSolt

Ну. За себя скажу. Он мне нравится больше прочих именно своей атмосферой. Он мрачный. Не цирк с конями, что потом. 4й так вообще какой-то унылый, окромя графики и аванпостов ничем и не приметился.

3
Pravdarub AndrewSolt

Просто никто не знал что выйдет 4 и 76...

bysaturn

Так это тогда не ремейки, а ремастеры.

5
Kalaka Whitewing

Тяп-ляп и готово, как с Oblivion? )

3
LeoMacReady

Ну так ремейк или ремастер? Автор думает, что это одно и тоже

2
Darko Lay

Что за дeбил новость писал. Oblivion ремастер вышел, а не ремейк. И с фалаутами будут максимум ремастеры, но никак не ремейки.

2
Rio17

Жду ребята поиграем ещё разок а может и не раз:)

1
Sova Aleykum

Свитки году к 30му хоть выйдут? Или там ремейк Скайрима и потом старфилда?

1
QuerulousLytton

Ты уверен, что после Старфилда хочешь новые Свитки от Тодда Говарда?

3
Sova Aleykum QuerulousLytton

Ну как минимум ремейк фолача 3 и нью Вегаса я точно не хочу. Хотя может классические были бы вином в виде ремейка.

BattleEffect

ремастерный ремейк

1
QuerulousLytton

Там по-хорошему шутерную механику надо обновлять, особенно в трешке. Ну и хотелось бы, чтобы ремастеры вышли не в виде технической катастрофы, как ремастер Обливиона.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ