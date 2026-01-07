Windows Central: Microsoft и Bethesda работают над ремейками Fallout 3 и Fallout: New Vegas

Издание Windows Central сообщает о том, что Microsoft и Bethesda работают над ремейками двух культовых ролевых игр: Fallout 3 и Fallout: New Vegas. Какие именно студии работают над ремейками - не сообщается.



По данным Windows Central, это будут ремейки в духе недавнего ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion. Это означает существенное обновление визуальной составляющей и пользовательских интерфейсов при сохранении оригинального сюжета, игровых механик и карты мира без фундаментальных изменений.



Слухи о ремастерах Fallout: New Vegas и Fallout 3 циркулируют уже продолжительное время, но ранее информация часто касалась лишь одного из проектов. Сроки выхода ремейков неизвестны.