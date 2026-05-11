Аарон Пол присоединился к сериалу "Фоллаут" - звезда "Во все тяжкие" может сыграть важную роль в 3 сезоне

Актерский состав постапокалиптической адаптации Fallout от Amazon пополняется громкими именами. Сегодня издание Deadline подтвердило, что к касту предстоящего третьего сезона шоу официально присоединился трехкратный обладатель премии «Эмми» Аарон Пол. Напомним, что первые инсайды о возможном участии актера появлялись еще перед релизом второго сезона, но лишь теперь его прибытие в мир Пустоши гарантировано.

Для Аарона Пола участие в сериале станет полноценным воссоединением с исполнительными продюсерами проекта Джонатаном Ноланом и Лизой Джой. После своей культовой роли Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие», Пол успешно исполнил важную партию в финальном сезоне фантастического шоу «Мир Дикого Запада». Как отмечает издание, именно прошлый опыт отличного сотрудничества заставил Нолана и Джой позвать актера в телевизионную вселенную Fallout.

Актер не раз признавался в искренней любви к оригинальной франшизе Fallout и считает себя заядлым геймером. Пол не понаслышке знаком со спецификой игровой индустрии — например, совсем недавно он отлично зарекомендовал себя, подарив голос и сыграв в недавней Dispatch.

Помимо привлечения знаменитого актера, производственная команда обновила статусы некоторых других исполнителей. Сообщается, что Аннабель О'Хаган и Дэйв Реджистер переведены в категорию регулярных актеров предстоящего третьего сезона. Они разделят площадку с Фрэнсис Тернер и неизменным звездным костяком в лице Эллы Пернелл, Аарона Мотена и Уолтона Гоггинса.