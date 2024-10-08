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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 21 144 оценки

Актриса Элла Пернелл с трепетом ждёт начала съёмок второго сезона "Фоллаут", но пока не видела сценарий

Gutsz
Новости

Компания Amazon совместно с Kilter Films и Bethesda неожиданно для многих геймеров в этом году выпустила качественную телевизионную адаптацию знаменитой постапокалиптической вселенной Fallout. Сериал получил восторженные отзывы, а также награды на различных престижных премиях. Продолжение шоу — лишь вопрос времени, но, судя по последним данным от исполнительницы главной роли Эллы Пернелл, второй сезон выйдет не скоро.

Во время недавнего разговора с журналистами Пернелл призналась, что сериал "Фоллаут" стал для неё одним из самых любимых проектов. Ей очень понравилась съёмочная команда, а также она осталась в восторге от финального результата, как и миллионы зрителей. Теперь актриса с большим нетерпением ждёт возвращения к этому шоу для работы над вторым сезоном. К сожалению, пока речь о скором возобновлении съёмок не идёт.

Элла Пернелл намекнула, что поддерживает тесный контакт с создателями сериала. К тому же она исполняла главную роль в первом сезоне, и, очевидно, ей будет отведена важная часть повествования в продолжении. Однако у неё нет даже чернового сценария второго сезона. Также она отметила, что ей неизвестно, когда начнутся съёмки, но она всегда готова пересмотреть свой график ради работы над "Фоллаут".

45
52
Комментарии: 52
Ваш комментарий
Леший3

🤢🤢🤢🤢🤢🤢

15
Лобо

Только ради Гуля жду сериал. Он единственный за кем мне интересно наблюдать. Остальные герои до жути скучные.

11
антон фекалис

особенно негр. Ладно баба ещё норм и гуль а вот у негра скучно как то

16
Лобо антон фекалис

Я больше всего он негра и охренивал Люси ладно она выросла в убежище но как он мог быть таким добрым.Его же подобрали а не родился он в БС.

7
Dinozavrus Лобо

Негр мерзкий предатель, самый тупой персонаж, оказывается хотели показать ветку САВАНТА, вытягивание за уши, но все равно, считаю, что сериал снят дебилами для дебилов.

9
Анжелика04 Лобо

чем он добрый? Он скорее трус и приспособленец

15
Лобо Dinozavrus

Ну для меня сериал 50/50 в чем то хорош а в чем то плох.

0
Кот Миша

Очень примитивный сериал. Если раньше мы смотрели фильм Идиократия, как комедию, теперь 2/3 фильма подходят под эту роль.

6
Arik 8100

Классная!ей идет роль туповатой и наивной симпотяжки)))

2
Пользователь ВКонтакте

> качественную

#достаточно // Александр Ковалёв

1
DlanZodchego

Оки-доки!

1
Cидoрыч

Я бы её в порнушки снял

1
martin32

иди ладошки побрей

1
Cидoрыч martin32

Я люблю кисок брить

0
Anklava
ждёт начала съёмок второго сезона "Фоллаут"

Долго Люси придется ждать, слышал что новый сезон будут снимать в конце 2025г., так что, за год может многое случится, и отмена сериала или даже отложат года на 3, потому-что сериал неоднозначный, есть как плюсы в сериале, так и минусов много..🤔

1
Super Boxing

классная актриса

0
SubaruBrzDream

Ну ждем анонса.

0
vidyssss

Во втором сезоне обещают показать "Когтя смерти". А больше ничего и не надо. Ну, пару мутантов еще.

0
orion1786

Я тоже жди. вполне адекватный сериял.

0
AffableKlint

А Режиссёр говорил ещё 3 месяца назад, что съёмки уже идут.!!!....

0
AGS37

Тут наверное спрошу: стоит ли смотреть?
А то мне не нравится что там скорей всего повестка есть, а я на это остро реагирую - уже того нигера в броне хватает из-за чего ещё не смотрел.

-1
антон фекалис

нету там повестки успокойся, сериал норм, у гуля и у бабы интересные линии. а негр он и в африке негр

0
0ncnjqybr

Стоит, если не сильно прикапываться. Повестка есть, но не особо напрягает - транс, негр по квоте, межрасовые браки.

Герои хороши и правдоподобны: баба глупая, белый угнетает, негр лутает.

Гуль тащит весь серик, он мегахорош.

0
ka27

Не стоит, шутки и сюжет дно, персонажи раздражают, особенно негр, умственно отсталый 35 летний мужик. Пучеглазая негру секас предлагала... вообще проблеваться можно🤮 но ей походу повезло(гэй наверно), вообще тупость какая, девица из консервативного убежища развращает того, кто жил всю жизнь на пустоши(хотя видимо в Братстве пластмассы учат на геев, лезбух(и рассистов, ведь гулей(и видимо чёрных) ненавидят, походу они теперь Анклав)

Да сериал сплошь тупость, трансы, негры, страшные пучеглазые бабы и пр. никакого шанса на что-то хорошее. Можешь посмотреть обзоры какие-нибудь, вдруг всё-таки тебя вся эта цветастость затянет :)

3
raider6565

Эллллааааа 😍😍😍😍

-1
HellowRainbow

Какая же она стремная...

-2
Wolfenstein

главное дверь с кастингом не перепутать и к Вудману Пьеру не попасть не видя сценария

-3
VaZZers
14
антон фекалис VaZZers

уфф

2
Kirann VaZZers

Как хороша

-4
MNM 1985 VaZZers
-1
Wing42

Был неприятный опыт, да? Больше не ошибайся дверью.

-2
saiditsme

Отличный сериал! Смотреть только в тупичке, с комментариями хозяина 😁

-3
PrettyToy

Сериал годный, повестка по минимуму, не напрягает, хотя я очень негативно к ней отношусь, тут терпимо. Плюс сериал нравится даже людям, не знакомым с этой вселенной. Жду второй сезон, лишь бы не испортили)

-3
_TEZ_

а какая там повестка была?

0
Олег В

ждёт с нетерпением, где она будет долбиться с ниггером или ещё лучше, влюбится в женщину...

-4
Landser68

как второй твой папка что ли?

-1
Олег В Landser68

она ждёт с нетерпением и ты видимо тоже...

0
Fenharell

Желаю им с треском провалиться

-5
антон фекалис

ну она красивая, ей надо к Вудману сходить. Там больше заработает)

-6
Пользователь ВКонтакте

Тот случай когда кино лучше игры (fallout 76) // Александр Дегтярёв

-9
Леший3

ты серьезно??????😂😂😂😂

2
Nodas

Ты когда последний раз в 76 заходил ? или ты просто в лужу пернул ?

3
антон фекалис

у неё фамилия такая смешная Пернелл. типо пёрнелл

-13
JackSirris
13
martin32

типа бзднулнул

-2