Актриса Элла Пернелл с трепетом ждёт начала съёмок второго сезона "Фоллаут", но пока не видела сценарий

Компания Amazon совместно с Kilter Films и Bethesda неожиданно для многих геймеров в этом году выпустила качественную телевизионную адаптацию знаменитой постапокалиптической вселенной Fallout. Сериал получил восторженные отзывы, а также награды на различных престижных премиях. Продолжение шоу — лишь вопрос времени, но, судя по последним данным от исполнительницы главной роли Эллы Пернелл, второй сезон выйдет не скоро.
Во время недавнего разговора с журналистами Пернелл призналась, что сериал "Фоллаут" стал для неё одним из самых любимых проектов. Ей очень понравилась съёмочная команда, а также она осталась в восторге от финального результата, как и миллионы зрителей. Теперь актриса с большим нетерпением ждёт возвращения к этому шоу для работы над вторым сезоном. К сожалению, пока речь о скором возобновлении съёмок не идёт.
Элла Пернелл намекнула, что поддерживает тесный контакт с создателями сериала. К тому же она исполняла главную роль в первом сезоне, и, очевидно, ей будет отведена важная часть повествования в продолжении. Однако у неё нет даже чернового сценария второго сезона. Также она отметила, что ей неизвестно, когда начнутся съёмки, но она всегда готова пересмотреть свой график ради работы над "Фоллаут".
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Только ради Гуля жду сериал. Он единственный за кем мне интересно наблюдать. Остальные герои до жути скучные.
особенно негр. Ладно баба ещё норм и гуль а вот у негра скучно как то
Я больше всего он негра и охренивал Люси ладно она выросла в убежище но как он мог быть таким добрым.Его же подобрали а не родился он в БС.
Негр мерзкий предатель, самый тупой персонаж, оказывается хотели показать ветку САВАНТА, вытягивание за уши, но все равно, считаю, что сериал снят дебилами для дебилов.
чем он добрый? Он скорее трус и приспособленец
Ну для меня сериал 50/50 в чем то хорош а в чем то плох.
Очень примитивный сериал. Если раньше мы смотрели фильм Идиократия, как комедию, теперь 2/3 фильма подходят под эту роль.
Классная!ей идет роль туповатой и наивной симпотяжки)))
> качественную
#достаточно // Александр Ковалёв
Оки-доки!
Я бы её в порнушки снял
иди ладошки побрей
Я люблю кисок брить
Долго Люси придется ждать, слышал что новый сезон будут снимать в конце 2025г., так что, за год может многое случится, и отмена сериала или даже отложат года на 3, потому-что сериал неоднозначный, есть как плюсы в сериале, так и минусов много..🤔
классная актриса
Ну ждем анонса.
Во втором сезоне обещают показать "Когтя смерти". А больше ничего и не надо. Ну, пару мутантов еще.
Я тоже жди. вполне адекватный сериял.
А Режиссёр говорил ещё 3 месяца назад, что съёмки уже идут.!!!....
Тут наверное спрошу: стоит ли смотреть?
А то мне не нравится что там скорей всего повестка есть, а я на это остро реагирую - уже того нигера в броне хватает из-за чего ещё не смотрел.
нету там повестки успокойся, сериал норм, у гуля и у бабы интересные линии. а негр он и в африке негр
Стоит, если не сильно прикапываться. Повестка есть, но не особо напрягает - транс, негр по квоте, межрасовые браки.
Герои хороши и правдоподобны: баба глупая, белый угнетает, негр лутает.
Гуль тащит весь серик, он мегахорош.
Не стоит, шутки и сюжет дно, персонажи раздражают, особенно негр, умственно отсталый 35 летний мужик. Пучеглазая негру секас предлагала... вообще проблеваться можно🤮 но ей походу повезло(гэй наверно), вообще тупость какая, девица из консервативного убежища развращает того, кто жил всю жизнь на пустоши(хотя видимо в Братстве пластмассы учат на геев, лезбух(и рассистов, ведь гулей(и видимо чёрных) ненавидят, походу они теперь Анклав)
Да сериал сплошь тупость, трансы, негры, страшные пучеглазые бабы и пр. никакого шанса на что-то хорошее. Можешь посмотреть обзоры какие-нибудь, вдруг всё-таки тебя вся эта цветастость затянет :)
Эллллааааа 😍😍😍😍
Какая же она стремная...
главное дверь с кастингом не перепутать и к Вудману Пьеру не попасть не видя сценария
уфф
Как хороша
Был неприятный опыт, да? Больше не ошибайся дверью.
Отличный сериал! Смотреть только в тупичке, с комментариями хозяина 😁
Сериал годный, повестка по минимуму, не напрягает, хотя я очень негативно к ней отношусь, тут терпимо. Плюс сериал нравится даже людям, не знакомым с этой вселенной. Жду второй сезон, лишь бы не испортили)
а какая там повестка была?
ждёт с нетерпением, где она будет долбиться с ниггером или ещё лучше, влюбится в женщину...
как второй твой папка что ли?
она ждёт с нетерпением и ты видимо тоже...
Желаю им с треском провалиться
ну она красивая, ей надо к Вудману сходить. Там больше заработает)
Тот случай когда кино лучше игры (fallout 76) // Александр Дегтярёв
ты серьезно??????😂😂😂😂
Ты когда последний раз в 76 заходил ? или ты просто в лужу пернул ?
у неё фамилия такая смешная Пернелл. типо пёрнелл
типа бзднулнул