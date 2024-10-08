Актриса Элла Пернелл с трепетом ждёт начала съёмок второго сезона "Фоллаут", но пока не видела сценарий

Компания Amazon совместно с Kilter Films и Bethesda неожиданно для многих геймеров в этом году выпустила качественную телевизионную адаптацию знаменитой постапокалиптической вселенной Fallout. Сериал получил восторженные отзывы, а также награды на различных престижных премиях. Продолжение шоу — лишь вопрос времени, но, судя по последним данным от исполнительницы главной роли Эллы Пернелл, второй сезон выйдет не скоро.

Во время недавнего разговора с журналистами Пернелл призналась, что сериал "Фоллаут" стал для неё одним из самых любимых проектов. Ей очень понравилась съёмочная команда, а также она осталась в восторге от финального результата, как и миллионы зрителей. Теперь актриса с большим нетерпением ждёт возвращения к этому шоу для работы над вторым сезоном. К сожалению, пока речь о скором возобновлении съёмок не идёт.

Элла Пернелл намекнула, что поддерживает тесный контакт с создателями сериала. К тому же она исполняла главную роль в первом сезоне, и, очевидно, ей будет отведена важная часть повествования в продолжении. Однако у неё нет даже чернового сценария второго сезона. Также она отметила, что ей неизвестно, когда начнутся съёмки, но она всегда готова пересмотреть свой график ради работы над "Фоллаут".