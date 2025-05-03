Atom's Retribution 2 - еще один мод для Fallout 4, предлагающий около 24 часа геймплея

GlowingPeketo выпустил DLC-мод для Fallout 4 под названием Atom's Retribution 2, который предлагает более 27 часов нового контента. Мод включает в себя более 30 основных и 10 побочных заданий. Кроме того, он добавляет новый мир. В игре 20+ уникальных озвученных актеров и 200+ дополнительных NPC, с более чем 4000 строк полностью озвученных диалогов.

В Atom's Retribution 2 есть новая погодная система и уникальная атмосферная музыка. Игроков ожидают новые конфликты фракций - Института, Братства Стали и Подземки. Кроме того, в игре 8+ новых деталей для роботов и уникальная система их модернизации. Вы также найдете 3 новых оружия и 10+ новых эксклюзивных оружий для фракций. Также есть два новых компаньона.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.