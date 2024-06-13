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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 19 621 оценка

Авторы Fallout 4: The Capital Wasteland подтвердили работу над ремейком дополнения Broken Steel

Саня Цукино Усаги

Фанатский коллектив Fallout 4: The Capital Wasteland, известный разработкой ремейка Fallout 3 на движке Fallout 4, подтвердил что на выходе мод будет содержать не только основную сюжетную линию Fallout 3, но также и дополнения Broken Steel, продолжавшего сюжет игры.

Помимо сюжетной линии и открытого мира по завершению сюжета (базовая игра оканчивалась смертью героя) дополнение включало и новое снаряжение - в первую очередь силовую броню Геена, которая в дальнейшем появилась в Fallout 76 как премиальный скин и в next-gen обновлении Fallout 4.

Команда The Capital Wasteland сообщила что не будет использовать модель из next-gen обновления Fallout 4 по причине нежелания разбирательств по авторскому праву и поэтому создала модель силовой брони Геена усилиями своих художников.

3D-модель силовой брони от The Capital Wasteland Team
3D-модель силовой брони от The Capital Wasteland Team

Дата выхода Fallout 4: The Capital Wasteland до сих пор неизвестна, однако в 2022 году команда выпустила отдельный мод-ремейк Point Lookout, скачать который можно тут. Сейчас авторы сфокусированы на разработке мода-ремейка дополнения The Pitt, которое планируют выпустить до конца 2024 года.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
askazanov

А оно надо???

0
Ded Chelyabinsk

Хз

0
AndralStormborn

Мне от этой брони в основном ноги понравились. А тело взял из мода броня Анклава х-02. И руки оттуда типа Крио. Но, пришлось перекрашивать текстуры. А шлем от Хэллкэт. Он брутальнее всех, с красным визором. И получилась почти идеальная силовая броня, глядя на которую действительно видишь хорошую защиту, а не как дефолтные с кучей уязвимых мест.

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// Юрий Николаев

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