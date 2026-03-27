Авторы Fallout: London сомневались, позволит ли Bethesda выпустить мод

Разработчики масштабного фанатского проекта Fallout: London признались, что во время работы над модом переживали из-за возможной реакции правообладателя серии — компании Bethesda.

Руководитель проекта Дин Картер рассказал, что у команды были «моменты неопределённости», когда они не были уверены, позволит ли издатель существовать столь крупному модификационному проекту. Однако в итоге Bethesda не стала препятствовать разработке и не предпринимала попыток закрыть проект.

Картер отметил, что современные игровые компании всё чаще опираются на пользовательский контент. По его мнению, моды помогают поддерживать интерес к играм на протяжении многих лет и фактически продлевают жизнь крупным проектам.

Fallout: London создавался на базе инструментов моддинга Creation Engine, которые сама Bethesda предоставила сообществу. Проект стал одним из самых амбициозных модов для Fallout 4 и даже привлёк к озвучке известных актёров.

Разработчики также подчеркнули, что рост фанатских сообществ делает подобные проекты всё более масштабными. Благодаря интернету и активным сообществам талантливые энтузиасты могут легче находить единомышленников и аудиторию, что приводит к появлению всё более крупных фанатских игр и модификаций.