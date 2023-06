Авторы Fallout: London выпустят комикс-приквел ©

Кадры из комикса

В рамках видеоролика за второй квартал 2023 года авторы глобальной модификации Fallout: London для Fallout 4, которая переносит игрока в Соединённое Королевство в Лондон, поделились различными новостями о разработке проекта.

Одной из самых примечательных новостей в видео оказался анонс комикса-приквела, в котором расскажут что происходило в Великобритании до событий сюжета мода. Что примечательно, по мотивам Fallout уже выходило 2 официальных комикса - All Roads и One Man, and a Crate of Puppets.

Релиз Fallout: London назначен на конец 2023 года.