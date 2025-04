Авторы фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4 показали нефтяной танкер в Сан-Франциско

Коллектив фанатов, работающий над переносом Fallout 2 на движок Fallout 4 (Creation Engine) под названием Fallout 4: Project Arroyo, продолжает делиться новыми материалами. Так, в своём Discord-канале авторы опубликовали скриншот из доков Сан-Франциско, в котором пришвартован СКП "Вальдез", нефтеналивной танкер, на котором Избранный, главный герой игры отправляется на главную базу Анклава чтобы спасти похищенных соплеменников. Изображение было опубликовано с подписью "Теперь всё, что нам нужно - это лодка" (All we need now is a boat).

Дата релиза Fallout 4: Project Arroyo всё ещё неизвестна.