Авторы фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4 показали рекламу Пип-Боя 2000

Project Arroyo Team показали атмосферный ролик с демонстрацией воссозданного наручного компьютера Пип-Бой 2000 (Pip-Boy 2000) из Fallout 2 для Fallout 4, который станет частью контента фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4. Видеоролик создан в стиле чёрно-белого телевизионного рекламного ролика 1950-х годов с реальным человеком в кадре, а также с элементами 2D-анимации.

Пип-Бой в ремейке будет наручным, поскольку, судя по официальному игровому руководству Fallout и Fallout 2, устройство действительно закреплялось у героя на запястье. Скачать отдельную модификацию можно здесь. Кроме того мод работает как для past-gen, так и next-gen версии Fallout 4, а также доступен для установки на консолях Xbox.