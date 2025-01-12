ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 22 072 оценки

Авторы фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4 показали рекламу Пип-Боя 2000

Саня Цукино Усаги

Project Arroyo Team показали атмосферный ролик с демонстрацией воссозданного наручного компьютера Пип-Бой 2000 (Pip-Boy 2000) из Fallout 2 для Fallout 4, который станет частью контента фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4. Видеоролик создан в стиле чёрно-белого телевизионного рекламного ролика 1950-х годов с реальным человеком в кадре, а также с элементами 2D-анимации.

Пип-Бой в ремейке будет наручным, поскольку, судя по официальному игровому руководству Fallout и Fallout 2, устройство действительно закреплялось у героя на запястье. Скачать отдельную модификацию можно здесь. Кроме того мод работает как для past-gen, так и next-gen версии Fallout 4, а также доступен для установки на консолях Xbox.

10
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
fa1kem
8
вупсич пупсич

Вот в такое я готов играть, когда по уже проложенному сюжету оригинальной части с минимум васянства.
Может один из единственных модов, которые я не буду срать. Но его выход с 99% вероятностью обречен на никогда.

2
MadPyramus

Наручный ламповый телевизор)) Выглядит смешно. Чего они не взяли планшетный вариант из модов? Такой был бы в 2 раза тоньше, а носить его можно на ремешке через плечо. Всяко лучше, чем каждый раз поднимать руку с таким шлакоблоком.

0
DishonestLythronax

Интересно, там перенесут шедевральные разговоры при 1 интеллекта? Особенно с чуваком на болотах, у которого возвышенный диалог про мумук.

0
Pravdarub

Лучше бы с первой части начали. Она компактней и перенести проще.

0