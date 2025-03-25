Авторы фанатского ремейка The Pitt для Fallout 4 завершили работу над расширенной картой Питта

Capital Wasteland Team, ответственные за фанатский перенос Fallout 3 на движок Fallout 4 (Creation Engine) поделились хорошими новостями — карта мира самостоятельного дополнения The Pitt наконец-то завершена. В данный момент энтузиасты занимаются созданием озвучки и музыки для проекта, дабы избежать проблем с авторскими правами, из-за которых ремейк находился под угрозой отмены. Как сообщается в официальном аккаунте команды на платформе X (бывший Twitter), Fallout 4: The Pitt очень близок к стадии финальной полировки.
Ниже можно видеть новые скриншоты:
В отличии от оригинального дополнения для Fallout 3 Питт в ремейке будет содержать новые локации, созданные с нуля под вдохновением от версии этого города в Fallout 76. Для разблокировки новых территорий необходимо будет пройти основную сюжетную линию. Сюжетная линия останется без изменения, за исключением того, что в Питт отправится не Одинокий Путник (протагонист Fallout 3), а Выживший, протагонист Fallout 4.
На данный момент команда уже выпустила ремейк дополнения Point Lookout из Fallout 3 для Fallout 4, скачать который можно с нашего сайта.
Как-то глупо это выглядит. Зачем переносить сюжетную линию из одной игры в другую? Это приключение героя из 3 части, в 4 части оно неуместно.
Напоминает мод на Falout 3, где добавили Шейди-Сэндс со всеми квестами и обитателями. Совершенно чужеродная вещь на Столичной Пустоши. Лучше бы продолжили сюжет оригинала, это было бы интереснее.
Потому что это часть более крупного проекта, а именно полноценного ремейка Fallout 3, который находится сейчас в разработке. Чтобы наработки без дела не лежали их и выпускают отдельно для Fallout 4
Если так, то ладно. Надеюсь, хоть это не затянется на 10 лет.
Молодцы, тут и добавить больше нечего, тот же Point Lookout они просто офигенно сделали, им бы больше людей.
Дак... А можно полностью вместе с fallout 3 перенести на новый движок не? А то так не интересно
Ждём.
10 лет прошло ( ну ок 9 ), а моды все еще делают, а хейта вокруг веселой ( красочной ) графики было, как и мизерной базы квестов и акцента на строительство.