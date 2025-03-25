Авторы фанатского ремейка The Pitt для Fallout 4 завершили работу над расширенной картой Питта

Capital Wasteland Team, ответственные за фанатский перенос Fallout 3 на движок Fallout 4 (Creation Engine) поделились хорошими новостями — карта мира самостоятельного дополнения The Pitt наконец-то завершена. В данный момент энтузиасты занимаются созданием озвучки и музыки для проекта, дабы избежать проблем с авторскими правами, из-за которых ремейк находился под угрозой отмены. Как сообщается в официальном аккаунте команды на платформе X (бывший Twitter), Fallout 4: The Pitt очень близок к стадии финальной полировки.

Ниже можно видеть новые скриншоты:

В отличии от оригинального дополнения для Fallout 3 Питт в ремейке будет содержать новые локации, созданные с нуля под вдохновением от версии этого города в Fallout 76. Для разблокировки новых территорий необходимо будет пройти основную сюжетную линию. Сюжетная линия останется без изменения, за исключением того, что в Питт отправится не Одинокий Путник (протагонист Fallout 3), а Выживший, протагонист Fallout 4.

На данный момент команда уже выпустила ремейк дополнения Point Lookout из Fallout 3 для Fallout 4, скачать который можно с нашего сайта.