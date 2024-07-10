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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 19 969 оценок

Авторы масштабной модификации Fallout: London будут принудительно занижать версию Fallout 4

Gutsz
Новости

Независимая команда разработчиков Team FOLON уже несколько лет работает над одной из самых масштабных модификаций для Fallout 4. Используя движок игры и некоторые её ассеты, они решили перенести действие в Лондон. Релиз мода Fallout: London размером с DLC должен был состояться несколько месяцев назад, однако эти планы были нарушены обновлением нового поколения для Fallout 4. Авторы надеялись адаптировать файлы под новую версию, но это пока оказалось невозможным, поэтому им придётся автоматически занижать версию Fallout 4.

Как пояснили в Team FOLON, вместе с Fallout: London будет предоставлен специальный лаунчер для запуска модификации. Игроки через него смогут вносить различные изменения и применять дополнительные настройки, однако его главная функция заключается в другом. Лаунчер Fallout: London будет принудительно снижать версию Fallout 4 до предыдущего обновления с улучшенной графикой.

Разработчики модификации не смогли оптимизировать свою работу под эту версию, поэтому они приняли такое решение. Это сделано для того, чтобы выпустить Fallout: London в ближайшее время. Тем временем в Team FOLON продолжат работать над поддержкой патча нового поколения. Однако у авторов нет даже примерных сроков, когда им удастся закончить оптимизацию под эту версию.

Если вы хотите подготовиться к релизу Fallout: London, вы можете снизить версию Fallout 4 уже сейчас. В этом вам помогут специальные модификации, которые можно скачать с нашего сайта.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
theatre off tragedy

короче в итоге это отдельная игра будет, которую даже отдельно запускать придётся

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