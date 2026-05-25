Bethesda Game Studios значительно увеличит лимит памяти для модификаций в Fallout 4 на консолях

Компания Bethesda Game Studios анонсировала выпуск обновления для консольных версий ролевой игры Fallout 4, которое существенно расширит объем дискового пространства для установки модификаций. Выход долгожданного патча запланирован на 27 мая 2026 года.

Разработчики сообщили, что данное обновление позволит игрокам использовать гораздо более масштабные и амбициозные проекты из встроенного меню Creations. Наиболее заметные изменения коснутся владельцев современных консолей от Microsoft. На игровых системах Xbox Series X/S лимит памяти увеличится с прежних 2 ГБ до внушительных 100 ГБ.

Пользователи других платформ также получат увеличение доступного пространства, хотя и не столь значительное. На консолях PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox One ограничение поднимется с прежних 1 ГБ или 2 ГБ до примерно 15 ГБ. Это решение призвано частично исправить давнюю проблему нехватки места для хранения фанатских работ.

Перед установкой обновления разработчики настоятельно рекомендуют пользователям принять меры предосторожности. Поскольку патч сбросит текущий порядок загрузки модификаций, игрокам советуют зайти в свои сохранения или вручную сохранить список установленного контента через официальный сайт. После завершения технических работ пользователи смогут повторно загрузить весь свой список модификаций одновременно.

Релиз этого обновления откладывался несколько раз из-за различных технических препятствий, поэтому его официальный анонс вызвал активные обсуждения в сообществе. Часть игроков выразила недовольство тем, что на консолях PlayStation лимит увеличили только до 15 ГБ, в то время как владельцы Xbox Series X/S получили в распоряжение полноценные 100 ГБ. Тем не менее многие авторы модификаций надеются, что расширение памяти позволит перенести на консоли крупные сюжетные проекты.