Bethesda наконец-то исправила ошибку в Fallout 4 на PS4, из-за которой DLC не отображалось

С момента выхода в ноябре 2025 года Fallout 4: Anniversary Edition продолжала страдать от нескольких ужасно раздражающих ошибок. Спустя три месяца после запуска Bethesda наконец-то исправила одну из самых больших.

Вышло обновление, исправляющее проблему с отсутствующим DLC на PS4 и проблему с отсутствием Creations Bundle на ПК. Также были внесены улучшения в интерфейс, прозрачность меню и устранены сбои, связанные с загрузкой творений.

Bethesda также сообщила, что расширение хранилища для творений на консолях появится позже.