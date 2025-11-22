Bethesda подробнее рассказала про обновление Fallout 4 за ноябрь 2025 года

Bethesda рассказала про обновление Fallout 4 за ноябрь 2025 года и опубликовала его полный список изменений.
Обновление за ноябрь 2025 года направлено на исправление некоторых сбоев и проблем со стабильностью. Кроме того, оно вносит ряд улучшений пользовательского интерфейса.
Если говорить более подробно, патч исправляет несколько редких сбоев. Один сбой мог произойти при выборе порядка загрузки сохраненных данных, особенно если в сохранении отсутствовали творения. Другой сбой мог произойти при выборе пункта «Купить кредиты» на ПК. Патч также исправляет сбой, который мог возникать при выборе пункта «Загрузить все творения Клуба Творчества».
Обновление за ноябрь 2025 года исправляет несколько проблем с контентом Клуба Творчества. Оно предотвращает зависание игры на бесконечном экране загрузки при загрузке отсутствующего контента из сохранения, созданного на другой платформе. Также исправлена ошибка, из-за которой игра не предупреждала при загрузке сохранения, использующего другие творения. Кроме того, загрузка творения и его немедленное отключение больше не будет нарушать работу другого контента, зависящего от него.
Это обновление также улучшает производительность меню «Творения» на всех платформах. Оно исправляет проблему, из-за которой игра зависала при загрузке сохранения, требующего определённых творений. Также предотвращается зависание игры при многократном открытии и закрытии меню «Творения». Меню «Творения» теперь будет следовать заданному вами порядку загрузки, а не сортироваться по алфавиту. Кроме того, теперь вы можете отмечать творения как понравившиеся или не понравившиеся в меню «Порядок загрузки», как и должно быть.
Я читаю описание и ничего не понимаю. Какие-то "творения" и повторения.
А дырявый тодДИК собирается исправлять проблему когда этот кусок гЫвна не видит установленные ДЛЦ?
Подскажите, если у меня в Стим базовая игра со всеми длс, я же могу её так и оставить? Не устанавливать это обновление?
Игра у тебя всё равно автоматом обновится, а вот что бы получить контент за него надо ещё заплатить.
Если ты не хочешь обновляться из за того что у тебя стоит много модов, то есть два решения, запускать игру только через F4SE или менеджер модов опять в менеджере должен быть включен запуска через F4SE, если ты запустишь я ярлыка или через стим игра обновится, опять же нет ни какой гарантии что игра в один прекрасный момент сама не обновится.
Ну и второй вариант это один раз скачать пиратку 163 версию и больше не парится с этими бесполезными обновами, все моды будут работать без проблем, более того не нужен будет ни какой сервис и скачивание, ты в любой момент установил игру и все.
Есть вариант отключить автообновление в свойствах игры и поставить там "обновление только при запуске" и при этом поставить на файле "appmanifest_377160.acf" который в в папке "steamapps" режим "только чтение". Я так сделал, так как модов куча, а аниверсари все ломает. А и запуск только через F4SE !!!
Пофиксили важные проблемы, теперь можно спокойно донатить, в то мы так без этой возможности страдали (нет).
Интересно, пофиксили ли эти балваны баги которые возникают при игре в больше чем 60фпс.
Нет конечно, они ни один баг на который есть фикс от модеров не пофиксили, контора криворуких п*расов без тестеров.
Я б понял, если бы они оптимизацию повысили, чтобы в Бостоне не лагало. Но увы. Но увы..
А что было нужно чинить так руки и не дошли.
Баг с сохранением в режиме Выживания на ПК и PS4 пофиксили?