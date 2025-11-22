Bethesda подробнее рассказала про обновление Fallout 4 за ноябрь 2025 года

Bethesda рассказала про обновление Fallout 4 за ноябрь 2025 года и опубликовала его полный список изменений.

Обновление за ноябрь 2025 года направлено на исправление некоторых сбоев и проблем со стабильностью. Кроме того, оно вносит ряд улучшений пользовательского интерфейса.

Если говорить более подробно, патч исправляет несколько редких сбоев. Один сбой мог произойти при выборе порядка загрузки сохраненных данных, особенно если в сохранении отсутствовали творения. Другой сбой мог произойти при выборе пункта «Купить кредиты» на ПК. Патч также исправляет сбой, который мог возникать при выборе пункта «Загрузить все творения Клуба Творчества».

Обновление за ноябрь 2025 года исправляет несколько проблем с контентом Клуба Творчества. Оно предотвращает зависание игры на бесконечном экране загрузки при загрузке отсутствующего контента из сохранения, созданного на другой платформе. Также исправлена ​​ошибка, из-за которой игра не предупреждала при загрузке сохранения, использующего другие творения. Кроме того, загрузка творения и его немедленное отключение больше не будет нарушать работу другого контента, зависящего от него.

Это обновление также улучшает производительность меню «Творения» на всех платформах. Оно исправляет проблему, из-за которой игра зависала при загрузке сохранения, требующего определённых творений. Также предотвращается зависание игры при многократном открытии и закрытии меню «Творения». Меню «Творения» теперь будет следовать заданному вами порядку загрузки, а не сортироваться по алфавиту. Кроме того, теперь вы можете отмечать творения как понравившиеся или не понравившиеся в меню «Порядок загрузки», как и должно быть.