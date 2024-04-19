Bethesda постаралась минимизировать влияние нового обновления Fallout 4 на работу многих модов

Благодаря огромному успеху сериала Fallout компания Bethesda Game Studios воспользовалась возможностью официально объявить о том, что обновление для Fallout 4 нового поколения выйдет 25 апреля.

Обновление будет совершенно бесплатным для всех владельцев Fallout 4, его можно будет скачать на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. В нем вы найдете режим производительности и качества на консолях, улучшения и исправления стабильности, поддержку широкоформатных экранов на PC, верифицированную Steam Deck и многое другое. Однако, несмотря на все эти бесплатные улучшения, сообщество пользователей ПК очень боится этого обновления, поскольку оно может вызвать серьезные проблемы с модами сообщества.

И вот недавно Bethesda Game Studios опубликовала в соцсетях новое сообщение, в котором говорится о том, что она постаралась свести к минимуму влияние нового обновления на большинство модов сообщества.

"Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые моды для ПК, которые полагаются на контент, зависимый от версии, могут быть подвержены влиянию. Однако мы постарались минимизировать влияние на большинство модов сообщества".

При этом компания предупреждает, что на работу некоторых модов может повлиять появление нового обновления, поэтому игрокам следует подготовиться к нему уже сейчас. Более подробную информацию узнаем только после выхода апдейта.