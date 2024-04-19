Bethesda постаралась минимизировать влияние нового обновления Fallout 4 на работу многих модов

Благодаря огромному успеху сериала Fallout компания Bethesda Game Studios воспользовалась возможностью официально объявить о том, что обновление для Fallout 4 нового поколения выйдет 25 апреля.
Обновление будет совершенно бесплатным для всех владельцев Fallout 4, его можно будет скачать на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. В нем вы найдете режим производительности и качества на консолях, улучшения и исправления стабильности, поддержку широкоформатных экранов на PC, верифицированную Steam Deck и многое другое. Однако, несмотря на все эти бесплатные улучшения, сообщество пользователей ПК очень боится этого обновления, поскольку оно может вызвать серьезные проблемы с модами сообщества.
И вот недавно Bethesda Game Studios опубликовала в соцсетях новое сообщение, в котором говорится о том, что она постаралась свести к минимуму влияние нового обновления на большинство модов сообщества.
"Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые моды для ПК, которые полагаются на контент, зависимый от версии, могут быть подвержены влиянию. Однако мы постарались минимизировать влияние на большинство модов сообщества".
При этом компания предупреждает, что на работу некоторых модов может повлиять появление нового обновления, поэтому игрокам следует подготовиться к нему уже сейчас. Более подробную информацию узнаем только после выхода апдейта.
Давно уже на пиратку пересел что бы вообще не думать о том что после очередной обновы моды накроются так что как то всё равно.Один только F4SE перестанет работать а за ним тонна модов накроются не говоря про все остальные которые тоже завязаны между собой.
Чет ты преувеличиваешь. Как репак текстур может сломать F4SE.
Во первых в обнове могут быть не только текстуры а во вторых обновы как раз очень часто и ломали F4SE и не только, после каждой обновы что нибудь не работало в итоге ждёшь пока моды обновят, так что мне этот геморрой нахрен не впёрся.
Они бесплатно и в носу не поковыряют, не то что моды ломать.
исполняемый файл совершенно точно изменится, так как вносят изменения в низкоуровневую часть движка (поддержка железа, как то стим-деск и скорее всего новые видеокарты, ну это как минимум), хуже того, новый exe может быть собран более свежим компилятором, так что F4SE точно потребует обновления, как и Address Library
Дети в школу собирались, мылись, брились, похмелялись...
Интересно, какие баги спустя почти 10 лет будут исправлены
Т.е. по сути сломали моды и в итоге даже зря, потому что обновления пустышка Мда