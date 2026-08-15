Bethesda снова обновит Fallout 4 и Skyrim - игрокам рекомендуют сохранить порядок загрузки модов

Bethesda предупредила о выходе нового патча для Fallout 4. Обновление станет доступно во вторник, 18 августа, и будет посвящено общим улучшениям системы «Creations».

Разработчики заранее призвали игроков соблюдать осторожность. Перед установкой патча рекомендуется запустить игру и войти в сохранение, если это давно не делалось, либо вручную сохранить текущий порядок загрузки модов. После этого весь список установленных модификаций можно будет восстановить одним действием через «Creations» после выхода обновления.

Для Fallout 4 это особенно актуально на фоне предыдущих обновлений, которые уже приводили к проблемам с модификациями и системой Creations. В мае Bethesda также значительно расширила доступное для Creations хранилище на всех платформах.

Но на этом Bethesda останавливаться не собирается. Студия также работает над новым обновлением для Skyrim. Его содержание пока не раскрывается — подробностями разработчики обещают поделиться в ближайшее время.

Для игроков, использующих большое количество модов, грядущие обновления вновь могут стать поводом заранее подготовить свои сборки и сохранить текущие настройки.