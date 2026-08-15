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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 24 929 оценок

Bethesda снова обновит Fallout 4 и Skyrim - игрокам рекомендуют сохранить порядок загрузки модов

monk70 monk70

Bethesda предупредила о выходе нового патча для Fallout 4. Обновление станет доступно во вторник, 18 августа, и будет посвящено общим улучшениям системы «Creations».

Разработчики заранее призвали игроков соблюдать осторожность. Перед установкой патча рекомендуется запустить игру и войти в сохранение, если это давно не делалось, либо вручную сохранить текущий порядок загрузки модов. После этого весь список установленных модификаций можно будет восстановить одним действием через «Creations» после выхода обновления.

Для Fallout 4 это особенно актуально на фоне предыдущих обновлений, которые уже приводили к проблемам с модификациями и системой Creations. В мае Bethesda также значительно расширила доступное для Creations хранилище на всех платформах.

Но на этом Bethesda останавливаться не собирается. Студия также работает над новым обновлением для Skyrim. Его содержание пока не раскрывается — подробностями разработчики обещают поделиться в ближайшее время.

Для игроков, использующих большое количество модов, грядущие обновления вновь могут стать поводом заранее подготовить свои сборки и сохранить текущие настройки.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Bargainer
9
Despot Mateus
8
ОТСТУПНИК Style

твари, пожалуй надо отзым негативный сделать

6
Lesh1I

Обновлять игры 2010 годов 🤦😂 сразу бы игры на денди обновили

2
SEAL-KillerXXL

Опять минус все моды... Да когда же они остановятся!