Bethesda выпустила специальный трейлер Fallout, посвящённый играм франшизы

Сериал Fallout на Prime Video продолжает выходить еженедельно, и, воспользовавшись тем фактом, что завтра, 3 февраля, состоится финал сезона, Bethesda выпустила новый трейлер, призывая игроков попробовать различные игры серии.
Видео представлено актёром Аароном Мотеном, который играет Максимуса в телевизионной адаптации, и объединяет запоминающиеся моменты из игр франшизы — от крупных видеоигр, таких как Fallout 3, Fallout 4 и Fallout: New Vegas, до мобильной игры Fallout Shelter — и все это с большим количеством юмора.
Напоминаем, что в честь выхода сериала Fallout 76 полностью бесплатна до 4 февраля на PlayStation и до 5 февраля на Xbox и Steam. Бесплатный период предоставляет полный доступ к игре и её дополнениям, позволяя игрокам исследовать обширный заражённый регион Огайо, столкнуться с новыми испытаниями и даже встретиться с Уолтоном Гоггинсом, вновь озвучивающим своего персонажа-гуля из нашумевшего телесериала.
Для поклонников, играющих на мобильных устройствах, вселенная Fallout также получила новый контент. В Fallout Shelter появился новый сезон под названием «Дом всегда побеждает», который добавляет совершенно новое экспериментальное убежище, расположенное на Стрипе Нью-Вегаса, а также эксклюзивные испытания и возможность разблокировать знакомых персонажей из сериала Prime Video в качестве наград.
