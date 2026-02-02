ЧАТ ИГРЫ
Bethesda выпустила специальный трейлер Fallout, посвящённый играм франшизы

monk70 monk70

Сериал Fallout на Prime Video продолжает выходить еженедельно, и, воспользовавшись тем фактом, что завтра, 3 февраля, состоится финал сезона, Bethesda выпустила новый трейлер, призывая игроков попробовать различные игры серии.

Видео представлено актёром Аароном Мотеном, который играет Максимуса в телевизионной адаптации, и объединяет запоминающиеся моменты из игр франшизы — от крупных видеоигр, таких как Fallout 3, Fallout 4 и Fallout: New Vegas, до мобильной игры Fallout Shelter — и все это с большим количеством юмора.

Напоминаем, что в честь выхода сериала Fallout 76 полностью бесплатна до 4 февраля на PlayStation и до 5 февраля на Xbox и Steam. Бесплатный период предоставляет полный доступ к игре и её дополнениям, позволяя игрокам исследовать обширный заражённый регион Огайо, столкнуться с новыми испытаниями и даже встретиться с Уолтоном Гоггинсом, вновь озвучивающим своего персонажа-гуля из нашумевшего телесериала.

Для поклонников, играющих на мобильных устройствах, вселенная Fallout также получила новый контент. В Fallout Shelter появился новый сезон под названием «Дом всегда побеждает», который добавляет совершенно новое экспериментальное убежище, расположенное на Стрипе Нью-Вегаса, а также эксклюзивные испытания и возможность разблокировать знакомых персонажей из сериала Prime Video в качестве наград.

Neko-Aheron

И опять нигер в трейлере -_-

9
ka27

Это наверно тот умственно отсталый негр из недо-сериала...

1
Trixmanzo ka27

Его кстати в 2 сезоне переписали. Правда экранного времени и диалогов мало. Но из тех что есть, он не дурачок, скорее персонаж из мема "Why we are here Snake, just for suffer?", более серьёзный и боевой.
Но поскольку у беседки фалаут это цирк с клоунами, то его заменили на поприще клоуна тем придурком, который гулем в конце стал и стрелу в шею словил, у него даже экранного времени вроде больше.

#держувкурсе

ant 36436

Порнофильмы примерно так и начинаются...

7
Arnight

Трейлер как трейлер. Не увидел в нём абсолютно ничего особенного или выдающегося. Зачем они его вообще выпустили?..
(риторический вопрос)

5
SexualHarassmentPanda

Тодд явно хочет что бы на фоне популярности сериала люди вспомнили что у него можно покупать игры 15 ти летней давности.

5
CheckDevNull
ДЕНИСКА_омск

кринжатура ппц

3
Just_a_guy

Могли бы хотя бы из уважения добавить в ролик упоминание первых двух частей.

3
CheckDevNull
Уважение, это добавить в эту клоунаду упоминание о первых двух частях ? :DDDD

Нет уж, спасибо, но такого "уважения" не надо :DDDDD

3
Саня Цукино Усаги

«Дом всегда побеждает»

Казино всегда в выигрыше...

1
Sheffskiy

Ну здорово, только что людям старье пихать… дайте уже ремастер

Destroited

Пилите The Elder Scrolls VI а не ролики бл@дь в сеть выкладывайте, вам еще убогий UE5 осваивать а вы херней страдаете.