Bethesda взяла к себе еще одного разработчика мода Fallout London ©

Bethesda взяла под свое крыло дизайнера из команды добровольцев, разрабатывающих амбициозный мод для Fallout.



В объявлении, опубликованном в дискорде и соцсетях Fallout London, руководитель проекта Prilladog отметил новую должность "PatchworkProfessor", пообещав, что команда будет "поддерживать [его] на каждом шагу".

Я хотел воспользоваться моментом, чтобы поделиться с вами некоторыми захватывающими новостями!. Наш собственный PatchworkProfessor получил фантастическую возможность стать помощником дизайнера уровней в Bethesda! Давайте поаплодируем ему за это достижение.



Упорная работа и преданность PatchworkProfessor дизайну уровней и написанию сценариев действительно окупились. Его профессионализм и приверженность своим задачам сыграли важную роль в получении этой заслуженной должности. Мы невероятно гордимся его достижениями и желаем ему всего наилучшего на его новом пути.

Если вам интересно, что это означает для проекта Fallout London, Prilladog говорит, что "не стоит бояться" - это никак не повлияет на предполагаемую дату выхода мода.

Я знаю, что некоторые из вас задаются вопросом, как это повлияет на выход нашего мода. Не бойтесь! PatchworkProfessor завершил всю свою работу до своего отъезда, поэтому его отсутствие не повлияет на предполагаемый день релиза. Мы благодарны ему за его вклад и уверены в качестве его работы, что станет очевидным, когда вы получите мод в свои руки, и мы с нетерпением ждем, что он сделает в Bethesda!.

Представленная два года назад, Fallout: London - это "приключение размером с DLC", в котором привычный для игры сеттинг США будет заменен на столицу Великобритании.