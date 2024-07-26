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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 20 124 оценки

Британский постапокалипсис в первых 25 минутах геймплея Fallout: London

butcher69
Новости

После почти пяти лет разработки, глобальный мод для Fallout 4, переносящий действие в постапокалиптический Лондон, вчера наконец-то увидел свет. Fallout: London предлагает игрокам совершенно новый опыт, погружая их в мрачную атмосферу британской столицы, опустошенной ядерной войной.

GameSpot предоставил игрокам уникальную возможность заглянуть в мир Fallout: London, опубликовав первые 25 минут прохождения мода. И, судя по всему, нас ждет захватывающее приключение, полное опасностей и неожиданных поворотов.

Fallout: London предлагает игрокам погрузиться в мрачную и атмосферную обстановку постапокалиптического Лондона. Разрушенные достопримечательности, заросшие руины и мутировавшая фауна создают уникальный визуальный образ. Авторы мода тщательно проработали локации, вдохновляясь реальными местами британской столицы. Например, игроки смогут исследовать руины Вестминстерского аббатства или отправиться в подземные туннели лондонского метро. Скачать этот масштабный мод можно бесплатно прямо с нашего сайта.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Комментарий удален
Phoenix67

Причем здесь мир?War,war never changes-вступительная фраза к каждой игре серии!

-1
PolGhost

Слишком толсто интерпретировать "War. War never changes...", как "Мир. Мир не изменится..."

-1
Egik81 Phoenix67

Мне просто послышался именно волд. Поэтому и удивился. Теперь понятно.

-1
Egik81 PolGhost

Извиняюсь не правильно расслышал.

-1
saa0891

Надеюсь русификатор быстро запилят.

Я так понимаю с основной игрой это ДЛС ни как не связано и мы начинаем новым персонажем с новой прокачкой, оружием и т.д. и это даже интересней чем если бы начали уже полностью прокаченным ГГ с убер пушками, единственное что плохо, это то что новое оружие, броню и т.д. в основную игру нельзя будет перенести я так понимаю. Мододелы конечно не перестают радовать.

Если вы являетесь владельцем Fallout 4: Game of the Year Edition на Steam, ознакомьтесь с нашим гайдом, чтобы получить доступ к инструкции по установке. Вам нужно будет понизить версию игры, а затем установить Fallout: London через нашу специальную программу запуска.

Как же меня всё таки радует что я уже давно поставил пиратку и эти танцы с бубнами не нужны так как все моды заточены под версию 1.10.163.0 а Тодд со своим последним совершенно бесполезным обновлением только всё ломает и создаёт кучу проблем мододелами.

0
Кей Овальд

Ну, надеюсь нас ждёт новый Эндерал, который сделает настоящую игру из заготовки Беседки.

0
Пользователь ВКонтакте

Перевода нет еще? // Саня Мельник

0
Товарищ Марик

Атмосферненко, только разрешение какое-то чересчур низкое, оптимизон, наверно, не завезли =)

-1
Пользователь ВКонтакте

Так че он оправился после обновления? // Станислав Рубитской

-1
Гемор

Какая же это херня. В такое играть в 2024, себя не уважать.

-8
saa0891

Бидон, прими таблетки.

2