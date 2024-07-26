Британский постапокалипсис в первых 25 минутах геймплея Fallout: London

После почти пяти лет разработки, глобальный мод для Fallout 4, переносящий действие в постапокалиптический Лондон, вчера наконец-то увидел свет. Fallout: London предлагает игрокам совершенно новый опыт, погружая их в мрачную атмосферу британской столицы, опустошенной ядерной войной.

GameSpot предоставил игрокам уникальную возможность заглянуть в мир Fallout: London, опубликовав первые 25 минут прохождения мода. И, судя по всему, нас ждет захватывающее приключение, полное опасностей и неожиданных поворотов.

Fallout: London предлагает игрокам погрузиться в мрачную и атмосферную обстановку постапокалиптического Лондона. Разрушенные достопримечательности, заросшие руины и мутировавшая фауна создают уникальный визуальный образ. Авторы мода тщательно проработали локации, вдохновляясь реальными местами британской столицы. Например, игроки смогут исследовать руины Вестминстерского аббатства или отправиться в подземные туннели лондонского метро. Скачать этот масштабный мод можно бесплатно прямо с нашего сайта.