Бывший разработчик Bethesda считает, что в Fallout больше свободы, чем в The Elder Scrolls

Брюс Несмит, бывший ведущий дизайнер Skyrim и ветеран Bethesda Game Studios, объяснил, почему работать с вселенной Fallout проще, чем с The Elder Scrolls. По его словам, Fallout дает разработчикам больше творческой свободы.

Мне кажется, Fallout имеет меньше ограничений. Мир там более сумасшедший. В этом научном фэнтези можно сделать больше. The Elder Scrolls сильнее скована своим лором и фэнтезийным сеттингом. Вселенная Fallout не настолько ограничена.

Он отметил, что в Fallout практически любая локация может оказаться безумной - например, люди строят города на бейсбольных стадионах и на борту авианосцев. Одну из таких локаций, Ривет-Сити из Fallout 3, Несмит спроектировал лично.

Идея жить на настоящем авианосце - это очень круто. Мне это нравилось, и я старался привнести в этот город немного магии The Elder Scrolls по сравнению с другими поселениями Fallout. Там много людей, которые живут по расписанию, они больше двигаются...

При этом Несмит подчеркнул, что сопоставимые вещи можно делать и в The Elder Scrolls, но не на том же уровне. По его мнению, именно эта разница делает оба мира уникальными, а способность команды балансировать между ними - выдающимся достижением, учитывая, что Fallout 3, Skyrim и Fallout 4 вышли в рамках одного поколения консолей.

Брюс Несмит покинул Bethesda после многих лет работы, в течение которых внес значительный вклад в каждую игру Fallout, разработанную BGS за последние двадцать лет.