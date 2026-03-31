Digital Foundry: DLSS в Fallout 4 для Switch 2 почти не меняет картинку

Bethesda добавила поддержку технологии NVIDIA DLSS в Fallout 4 Anniversary Edition для Nintendo Switch 2. Обновление вышло на прошлой неделе и позволяет использовать DLSS как в режиме 40 кадров в секунду, так и при 60 FPS, что должно было улучшить производительность и качество изображения.

Однако специалисты Digital Foundry отмечают, что эффект от внедрения технологии оказался довольно скромным. В режиме 40 FPS заметных улучшений качества изображения практически не обнаружили даже при детальном сравнении. В режиме 60 FPS изменения более заметны: картинка стала немного чётче, а также исчезли некоторые мерцания объектов в статичных сценах.

С точки зрения производительности DLSS также приносит лишь небольшую пользу. В режиме 60 FPS наблюдается небольшой прирост стабильности, но серьёзного скачка в производительности нет, а подёргивания при перемещении по миру всё ещё остаются.

Как выяснилось, Bethesda использовала упрощённую версию технологии — так называемую DLSS Light. Этот вариант разработан специально для Nintendo Switch 2 и требует меньше вычислительных ресурсов по сравнению с классической моделью DLSS на базе нейросетей, которая применяется на ПК и в некоторых других играх для новой консоли.

Несмотря на ограниченные улучшения в Fallout 4, полноценная версия DLSS на Switch 2 уже демонстрирует более заметный эффект в других проектах. Например, в Resident Evil: Requiem технология позволяет игре выглядеть лучше, чем версия для Xbox Series S, даже при более низком разрешении.