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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 24 875 оценок

Для Fallout 4 вышел бесплатный мод Double Feature с полностью озвученным квестом и голосом Шеогората из Oblivion

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для Fallout 4 вышел новый бесплатный квестовый мод Double Feature, предлагающий полностью озвученное приключение. Одним из главных участников проекта стал Уэс Джонсон — легендарный актёр озвучивания, известный по роли Шеогорат в The Elder Scrolls IV: Oblivion, а также по озвучке нескольких персонажей серии Fallout.

Сюжет Double Feature посвящён необычной войне банд, развернувшейся вокруг секретного убежища давно умершей кинозвезды. Помимо Уэса Джонсона, в озвучке приняли участие Джен Джонс и Лир Лири, а к созданию мода присоединились известные представители сообщества моддеров Fallout.

Практически весь проект был разработан всего за один уикенд в рамках ежегодной благотворительной инициативы Modding for Charity. Все собранные пожертвования организаторы направят на поддержку программ по борьбе с болезнь Альцгеймера, объединив создание нового контента для Fallout 4 с благотворительной целью.

Скачать мод Double Feature для Fallout 4 можно, перейдя по ссылке.

ПК 275
6
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
magomed.gasanow.2000

Апробую на вкус

SaintsEagle

прежде всего он легендарен фразой STOP RIGHT THERE CRIMINAL SCUM

Tiona

а что это даст русскоязычным геймерам?