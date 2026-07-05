Для Fallout 4 вышел бесплатный мод Double Feature с полностью озвученным квестом и голосом Шеогората из Oblivion

Для Fallout 4 вышел новый бесплатный квестовый мод Double Feature, предлагающий полностью озвученное приключение. Одним из главных участников проекта стал Уэс Джонсон — легендарный актёр озвучивания, известный по роли Шеогорат в The Elder Scrolls IV: Oblivion, а также по озвучке нескольких персонажей серии Fallout.

Сюжет Double Feature посвящён необычной войне банд, развернувшейся вокруг секретного убежища давно умершей кинозвезды. Помимо Уэса Джонсона, в озвучке приняли участие Джен Джонс и Лир Лири, а к созданию мода присоединились известные представители сообщества моддеров Fallout.

Практически весь проект был разработан всего за один уикенд в рамках ежегодной благотворительной инициативы Modding for Charity. Все собранные пожертвования организаторы направят на поддержку программ по борьбе с болезнь Альцгеймера, объединив создание нового контента для Fallout 4 с благотворительной целью.

Скачать мод Double Feature для Fallout 4 можно, перейдя по ссылке.