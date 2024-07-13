ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 19 998 оценок

Для Fallout 4 вышел мод, добавляющий управляемый транспорт с физикой Havok

monk70
Новости

Моддер BlahBlahDEEBlahBlah выпустил мод, который добавляет управляемые автомобили в Fallout 4, полностью с физикой Havok. Driveables of the Commonwealth – Wasteland Havok по сути является дополнением к старому моду. Другими словами, вам понадобятся как дополнение, так и базовые моды.

Мод добавляет 8 транспортных средств «пустоши» (плюс 2 экспериментальных варианта). Все эти транспортные средства имеют физику Havok. Более того, некоторые из них поставляются с несколькими вариантами кузова/шин/краски.

2
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
saa0891

Ну мододелы как всегда красавчики, они всегда делают в разы больше чем сами разабы, тут целый табун дармоедов хрен знает сколько лет делал кастрированный обрубок под названием Старфилд и даже спустя год после выхода так транспорт и не завезли, только пообещали что когда нибудь сделают.

9
Unicorling

Предлагаю у мододелов забрать основную игру, много ли они сделают ?

0
saa0891 Unicorling

Неужели надо объяснять такие простейшие вещи как то что речь про исправления и дополнительный контент, чего стоят только неофициальные патчи для игр Беседки где исправлены тонны косяков и багов, ну или например Беседка так и не исправила в F4 очень критичный баг зависания VATS в режиме выживания, а мододелы это уже давно сделали как тонну других полезных модов.

0
Brock_Harrison

смысл транспорта когда дороги тут мусором забиты, в сталере посему и отказались от транспорта в свое время.

1
Dragniru1

Нет только. Еще некоторым аномалиям сломает логику. Сделав их бесполезными.

-1
Avel_N

И туда все равно в итоге модами добавили транспорт.

Ну, к моду в фолыче вполне можно было прикрутить слегка отредаченную карту с меньшим количеством мусора на дорогах.

0
Oscilograf
в сталере посему и отказались

в сталкере много чего не было из того, что разрабы обещали. От бесшовной зоны до транспорта.

0
Brock_Harrison Avel_N

лучше бы для Нью Вегас сделали бы мод, в Нью Вегасе хотя бы есть большие пространства.

0
Unicorling Dragniru1

Каким ещё аномалиям, ты не путаешь с сралкером ?

0
Костян Морозов

братишка, а можно скрины всего транспорта?

0
0ncnjqybr

Второй видос.

0