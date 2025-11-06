Для Fallout 4 вышел мод-дополнение The Order of the Third Eye: игроков ждёт хоррор про зловещий культ

Команда CSEP выпустила для Fallout 4 мод-дополнение под названием The Order of the Third Eye. Это полноценный DLC-контент, который предлагает совершенно новое приключение продолжительностью 30-40 минут, где игрокам предстоит остановить зловещий и смертоносный культ.

Квест начинается неподалёку от Бункер-Хилла. Игрок автоматически получит задание, как только окажется достаточно близко ко входу в подземелье. The Order of the Third Eye — это фанатское расширение с уклоном в хоррор. Помимо основного сюжета, оно добавляет в игру новую одежду культистов, уникальное оружие и новых противников.



Дополнение включает четыре уникальных подземелья с головоломками и боями, для каждого из которых была написана новая музыка. Игроков также ждёт озвучка ключевых персонажей и несколько секретов, которые можно обнаружить при тщательном исследовании.