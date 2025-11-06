ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 24 321 оценка

Для Fallout 4 вышел мод-дополнение The Order of the Third Eye: игроков ждёт хоррор про зловещий культ

AceTheKing AceTheKing

Команда CSEP выпустила для Fallout 4 мод-дополнение под названием The Order of the Third Eye. Это полноценный DLC-контент, который предлагает совершенно новое приключение продолжительностью 30-40 минут, где игрокам предстоит остановить зловещий и смертоносный культ.

Fallout 4 "Сюжетный мод The Order Of The Third Eye на русском"

Квест начинается неподалёку от Бункер-Хилла. Игрок автоматически получит задание, как только окажется достаточно близко ко входу в подземелье. The Order of the Third Eye — это фанатское расширение с уклоном в хоррор. Помимо основного сюжета, оно добавляет в игру новую одежду культистов, уникальное оружие и новых противников.

Дополнение включает четыре уникальных подземелья с головоломками и боями, для каждого из которых была написана новая музыка. Игроков также ждёт озвучка ключевых персонажей и несколько секретов, которые можно обнаружить при тщательном исследовании.

11
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт
продолжительностью 30-40 часов

а тут пишут 30-40 минут: https://www.playground.ru/fallout_4/file/fallout_4_syuzhetnyj_mod_the_order_of_the_third_eye_na_russkom-1802506

вы уж как-нибудь договоритесь там...

3
MadPyramus

Официально пишут про 30-40 минут

darckgodx

Собрался было удалить с винта сею игруху , а нет еще поиграем

3
longerr2007

Всё ждал,когда выпрыгнет Пикман из-за угла).

1
vertehwost

Не спасибо, фанатская фигня с теми же антуражами, уже насмотрелся, тут ещё и подземелья из oblivion