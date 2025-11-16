Для Fallout 4 вышел мод генерации кадров на базе AMD FSR 3, обеспечивая до 2 раз больше кадров

Недавно вышел новый мод генерации кадров для Fallout 4. Как вы, вероятно, помните, моддер PureDark выпустил моды генерации кадров для RPG с открытым миром от Bethesda, сначала для NVIDIA DLSS, а затем для AMD FSR, более двух лет назад. Однако моды PureDark по-прежнему платные, и для их использования требуется быть подписчиком на Patreon.

Этот же мод совершенно бесплатный. Созданный doodlum, главным программистом, ответственным за набор шейдеров для улучшения графики The Elder Scrolls V: Skyrim, мод работает на технологии AMD FidelityFX Super Resolution 3, а именно на общедоступном API AMD FidelityFX SDK GPUOpen, и, следовательно, использует DLL-библиотеку, подписанную AMD. Он работает через специально разработанный прокси-сервер цепочки обмена DirectX 12 и совместим с любой видеокартой с поддержкой DirectX 12.

Моддер утверждает, что генерация кадров может плавно регулировать производительность в самых требовательных сценариях, например, в городах. Более того, моды, такие как популярный Sim Settlements 2, могут ещё больше увеличить нагрузку на процессор, что делает генерацию кадров ещё более важной. Ниже вы можете посмотреть краткое видеосравнение оригинальной версии Fallout 4 и версии с этим модом.

По умолчанию мод включается только при обнаружении мониторов с частотой обновления не менее 120 Гц; однако пользователи могут принудительно включить его в INI-файле.

Для работы мода требуются Address Library for F4SE Plugins и High FPS Physics Fix, а также необходимо установить Fallout 4 в режим без рамки или в окне в лаунчере игры. Он совместим с ENB, а также с бесплатным модом для масштабирования Fallout 4 от PureDark, при условии установки в последнем значения DLAA или нативного сглаживания. Однако он не работает с VR-версией игры, хотя это не проблема, поскольку пространственная трансформация VR уже обеспечивает схожую и более эффективную технологию генерации кадров.