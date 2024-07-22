Для Fallout 4 вышел мод улучшающий стелс в игре: он добавляет NPC реакцию на попадание по различным объектам и предметам

Моддер bp42s выпустил новый интересный мод Hit Those Objects для Fallout 4. Этот мод добавляет вражеским NPC контекстную реакцию на попадание по различным объектам и предметам в мире, что значительно улучшает игровой процесс.

Благодаря этому моду игрок может использовать окружающую среду в своих интересах в скрытном и обычном бою с противниками. Например, можно выстрелить по стеклянным бутылкам, кофейным чашкам и другим хрупким предметам чтобы отвлечь врагов и прокрасться мимо или устроить им засаду. Так же есть и другие предметы, которые смогут использовать игроки, например радио: при его включении оно будет издавать громкий звук, который привлечет внимание врагов.

Таким образом, механика скрытности в игре была значительно переработана. Это должно понравиться игрокам, которые предпочитают более скрытный подход при прохождении игры. Скачать модификацию можно совершенно бесплатно прямо с нашего сайта.