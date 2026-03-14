Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 24 691 оценка

Для Fallout 4 вышел новый мод в виде часового квеста с полной озвучкой, соответствующий лору

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

История о потере, преданности и вере.

Давно нам не встречались хорошие сюжетные моды. И вот время настало для одного такого мода. Des And Gang x DexCo выпустили новый мод для Fallout 4 — часовой квест с полной озвучкой, который соответствует лору игры, под названием Padre Mateo. Поскольку это новый бесплатный контент для игры, я настоятельно рекомендую его скачать.

Fallout 4 "Сюжетный мод Padre Mateo - A Quest Mod"

Моддер не поделился дополнительными подробностями о моде. Однако я включил полное видеопрохождение. Вы можете найти его в конце этой статьи. Поэтому, если вам не хочется скачивать мод, вы можете просто посмотреть видео.

Вы можете скачать этот новый мод по этой ссылке выше.

Текст и озвучка представлены на английском языке, однако разработчик уже выпустил два дополнительных перевода — на японский и китайский (мандаринский) языки.

После установки мода начать квест можно, отправившись в Diamond City. Затем вам нужно будет подойти к доске контрактов (bounty board), взять записку и следовать появившейся подсказке.

sa1958

Может и попробуем.

Destroited
часовой квест с полной озвучкой

озвучка на русском ? если нет то автору новости (бесполезной новости) желаю умереть от рака

vertehwost

когда на скайрим и fallout на том же nexus mod каждый день выходят моды тоннами , эта новость как то ни о чём

Пользователь ВКонтакте

Вышела? // Дмитрий Голышев

Mad_cloud

Можно будет попробовать

