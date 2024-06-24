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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 19 773 оценки

Для Fallout 4 вышел сюжетный мод, который добавляет новую локацию с островом Бун

AceTheKing
Новости

Как стало известно, моддеры Tenhats и Shreddah4 выпустили модификацию Boon Island для Fallout 4, которая добавляет в игру новую локацию основанную на реально существующем острове Бун и полностью озвученный квест, который хорошо вписывается в лор игры.

В моде игроку предстоит исследовать детально проработанную территорию с функциональным поселением - у игрока будет возможность восстановить разрушенные здания в поселении. На острове присутствует три различных локации, а так же интересные места под водой. Основной квест модификации при этом вписывается в сюжет основной игры. Кроме того, в моде присутствуют и дополнительные задания.

Для создания новой локации разработчики модификации использовали уникальные текстуры, модели и специально разработанную карту Пип-боя.

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