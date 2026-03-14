Для Fallout 4 вышела новый мод в виде часового квеста с полной озвучкой, соответствующий лору

История о потере, преданности и вере.

Давно нам не встречались хорошие сюжетные моды. И вот время настало для одного такого мода. Des And Gang x DexCo выпустили новый мод для Fallout 4 — часовой квест с полной озвучкой, который соответствует лору игры, под названием Padre Mateo. Поскольку это новый бесплатный контент для игры, я настоятельно рекомендую его скачать.

Моддер не поделился дополнительными подробностями о моде. Однако я включил полное видеопрохождение. Вы можете найти его в конце этой статьи. Поэтому, если вам не хочется скачивать мод, вы можете просто посмотреть видео.

Вы можете скачать этот новый мод по этой ссылке.

Текст и озвучка представлены на английском языке, однако разработчик уже выпустил два дополнительных перевода — на японский и китайский (мандаринский) языки.

После установки мода начать квест можно, отправившись в Diamond City. Затем вам нужно будет подойти к доске контрактов (bounty board), взять записку и следовать появившейся подсказке.