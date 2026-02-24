Fallout 4: Anniversary Edition добралась до Nintendo Switch 2

Fallout 4: Anniversary Edition стала доступна для Nintendo Switch 2 после выхода в ноябре 2025 года на PS5, PS4, Xbox и ПК. Как стало известно недавно, физический релиз в коробке для Switch 2 состоится 28 апреля.

Цена цифровой версии составляет 59,99 долларов, и она включает в себя базовую игру, шесть дополнений и более 150 предметов из Creation Club. Кроме того, Bethesda подтвердила, что теперь доступны режимы 40 и 60 кадров в секунду. Издатель не допустил той же ошибки, что и со Skyrim, которая изначально была доступна только с частотой 30 кадров в секунду на Switch 2.