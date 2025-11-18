Fallout 4: Anniversary Edition получила патч - весь платный контент наконец-то доступен

Самая большая проблема Fallout 4: Anniversary Edition заключалась в том, что из-за ошибки, связанной с DLC, доступ ко всему оплаченному контенту был ограничен. Bethesda исправила это в патче 1.40/1.000.005.

Согласно примечаниям к выпуску, обновление решает следующие проблемы: исправлена ​​ошибка, из-за которой пользователи не могли активировать творения, требующие DLC; улучшена стабильность работы меню «Творения», особенно на PS4/XB1; а также выявлена ​​проблема, приводившая к удалению DLC на PlayStation. Игрокам, которые продолжают сталкиваться с этой проблемой, рекомендуется активировать свои творения только после полной установки DLC.

Как вы, возможно, знаете, Fallout 4: Anniversary Edition — это новое издание игры, в которое добавлена ​​официальная поддержка модов Creations Club, 150 из которых входят в комплект.

Помимо патча, Bethesda также подтвердила, что разрабатывается обновление, запланированное на ноябрь, содержание которого пока неизвестно.