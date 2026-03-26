Fallout 4 для Nintendo Switch 2 получила поддержку DLSS

Компания Bethesda выпустила новое обновление для Fallout 4 на Nintendo Switch 2. Патч направлен на улучшение производительности и качества изображения, а также устраняет ряд технических проблем.

Главным нововведением стала поддержка DLSS — технологии масштабирования изображения от NVIDIA. Она позволит повысить чёткость картинки без существенного удара по производительности, что особенно важно для портативной версии игры.

На данный момент проект предлагает несколько графических режимов, включая 30, 40 и 60 FPS, однако в режиме максимальной производительности пользователи сталкиваются с заметным падением разрешения. Ожидается, что внедрение DLSS поможет сгладить этот компромисс и сделать изображение более чётким.

Помимо этого, обновление включает исправления ошибок и общие улучшения стабильности. Разработчики отмечают, что работа над оптимизацией версии для Switch 2 продолжается.