Fallout 4 и Indiana Jones могут получить физические издания на Switch 2 весной 2026 года

Физические издания Fallout 4 Anniversary Edition и Indiana Jones and the Great Circle планируется выпустить для Switch 2 весной 2026 года. Информация об этом появилась из надёжного источника на фоне сегодняшнего Nintendo Partner Direct, посвящённого анонсам третьих сторон на платформе.

Согласно данным, Fallout 4 Anniversary Edition может выйти в физическом формате 28 апреля 2026 года, а цифровая версия, возможно, появится в eShop даже раньше. Предзаказы на физическую копию должны начаться после прямого эфира Nintendo.

Indiana Jones and the Great Circle планируется к физическому релизу 12 мая 2026 года, а цифровая версия может быть доступна в тот же день. Некоторые физические издания могут представлять собой Game-Key Card, хотя точные детали пока неизвестны.

Кроме того, Skyrim Anniversary Edition, который уже вышел на Switch 2 в цифровом виде в конце прошлого года, также может получить физическую версию 28 апреля 2026 года.