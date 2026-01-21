Fallout 4 мог отправить игроков в Нью-Йорк, но Bethesda отказалась от идеи из-за других игр

Разработчики Fallout 4 изначально рассматривали совсем другой город в качестве места действия — постапокалиптический Нью-Йорк. Однако в итоге Bethesda решила отказаться от этой задумки, посчитав, что мегаполис слишком часто используется в видеоиграх.

Об этом рассказал ведущий дизайнер и сценарист Fallout 4 Эмиль Пальярюло в интервью журналу PC Gamer. По его словам, команда хотела выбрать максимально «большую и американскую» локацию, и Нью-Йорк идеально подходил под это описание. Но в тот момент рынок уже был насыщен проектами, действие которых разворачивалось в том же городе.

Пальярюло напомнил, что примерно в то же время вышли Crysis 2 и Crysis 3, а также ряд других крупных игр, использовавших Нью-Йорк в качестве основной сцены. В результате внутри студии пришли к выводу, что игроки могут устать от одного и того же антуража, и решили поискать альтернативу.

Так Fallout 4 в итоге отправился в Содружество — постъядерный регион вокруг Бостона. Впрочем, даже спустя годы разработчики по-разному вспоминают, кто именно стал инициатором этого выбора. Пальярюло утверждает, что сам не настаивал на Бостоне, и идея исходила от арт-директора Иствана Пели и Тодда Говарда. Сам же Пели, напротив, вспоминает, что именно Пальярюло активно предлагал использовать его родной город.