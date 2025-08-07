ЧАТ ИГРЫ
Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 23 758 оценок

Fallout 4 может получить одно из самых масштабных обновлений к 10-й годовщине

monk70 monk70

Спустя десять лет после выхода Fallout 4 может получить одно из самых масштабных обновлений в своей истории. Согласно сообщениям известного YouTube-блогера JuiceHead, Bethesda планирует ввести платные модификации для игры, которые будут напоминать официальные дополнения DLC.

Новая функция будет работать по принципу, аналогичному Creations, известному из Skyrim, то есть официально одобренным, более масштабным модам, от которых создатели смогут получать прибыль.

Обновление, вероятно, выйдет к 10-летию игры в ноябре 2025 года или одновременно с премьерой второго сезона сериала Fallout на Amazon Prime в декабре.

Это может быть ответом на жалобы фанатов, которые после показа первого сезона жаловались на отсутствие нового контента по вселенной Fallout.

Bethesda известна своей долгосрочной поддержкой своих игр, хотя в настоящее время студия сосредоточена на разработке The Elder Scrolls 6.

ArTeryS

И опять все моды поломают. Classic

Amsix

Так не плачь, ой, так не обновляй)

denius4

Давайте Говарда помидорами закидаем?

Хай жопошник знает как игру ломать

denius4 Amsix

А если сильно хочется посмотреть как сильно испортил Тодд игру?

SoRaS3

О, опять люди в комментах недовольны.

Всё им не так. ))

denius4

Жрут,размножаются ещё вдобавок.

SexualHarassmentPanda

Так наверное потому что людям бы больше хотелось наблюдать визуальные обновления. А не супер МЕГА возможность платить дополнительные деньги за моды которые они могут скачать бесплатно.

Можно было добавить ртх, генеразицю кадров, разблкировку кадров и тд...но нет тод решил что ему просто хочется продовать моды на старые игры вот и всё

Кей Овальд

Очередное обновление для убийства модов? Вот уроды.

DezkQ

Опять санитары за тодом не уследили ?

saa0891

Как же я рад что уже очень давно играю на пиратка ( четвертый фолыч и скайрим) и не надо парится что после очередной бесполезной обновы сломаются моды.

denius4

Вот так я купил Бордерландс 3 и она вышла без дополнений далеко за 100 гиг.А папки с языками эти уроды в лицухе поменяли.НЕ покупайте игры!

31kris31

зачееееееем? я только нормальную сборку поставил нахрена они трогают 4 часть? пусть 76 свой обновляют я хочу в лицуху спокойно играть и не ждать ещё год после обновы пока модеры адаптируют свою сборку под очередное мусорное обновление

saiditsme

Я уж и забыл насколько оно уродливо выглядит.

Kenn1y

Когда найти время, чтобы пройти ее, даже моды актуальные обновлял недавно.

OakSorcerer

Сам уже 300 часов наиграл со старта, так и не прошел ни мэйн квест, ни допы.

Kenn1y OakSorcerer

У меня 700 по Steam, а по сейву 85, тест модов однако занимает много времени, из допов пару прошёл, сейчас как раз Far Harbor.

denius4

У Говарда что бабы нет?Заняться нечем?Лет через 5 он у него не встанет.Извращенец ломает игру по новой

moblin

И сломать все моды, сверхразумы за работой.

