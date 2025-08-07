Fallout 4 может получить одно из самых масштабных обновлений к 10-й годовщине

Спустя десять лет после выхода Fallout 4 может получить одно из самых масштабных обновлений в своей истории. Согласно сообщениям известного YouTube-блогера JuiceHead, Bethesda планирует ввести платные модификации для игры, которые будут напоминать официальные дополнения DLC.
Новая функция будет работать по принципу, аналогичному Creations, известному из Skyrim, то есть официально одобренным, более масштабным модам, от которых создатели смогут получать прибыль.
Обновление, вероятно, выйдет к 10-летию игры в ноябре 2025 года или одновременно с премьерой второго сезона сериала Fallout на Amazon Prime в декабре.
Это может быть ответом на жалобы фанатов, которые после показа первого сезона жаловались на отсутствие нового контента по вселенной Fallout.
Bethesda известна своей долгосрочной поддержкой своих игр, хотя в настоящее время студия сосредоточена на разработке The Elder Scrolls 6.
