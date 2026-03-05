Fallout 4 на Nintendo Switch 2 получает высшие оценки от Digital Foundry

Digital Foundry проанализировала версию Fallout 4 для Nintendo Switch 2, выпущенную 24 февраля, и их вердикт в подавляющем большинстве положительный. Digital Foundry описывает её как удивительно качественную конверсию, способную превзойти ожидания после разочаровывающей конверсии The Elder Scrolls 5: Skyrim, которая впоследствии была исправлена.

Nintendo Switch 2-версия предлагает три предустановки: 30 кадров в секунду, 40 кадров в секунду для дисплеев с частотой 120 Гц и 60 кадров в секунду, выбираемые как в стационарном, так и в портативном режиме.

Digital Foundry заявляет, что качество графики практически не меняется между режимами. Текстуры, тени, дальность прорисовки, плотность растительности и объёмное освещение остаются неизменными, а единственным параметром, масштабирующимся в зависимости от выбранной частоты кадров, является собственное разрешение.

В стационарном режиме целевое разрешение составляет 1440p при 30 кадрах в секунду, в режиме 40 кадров в секунду оно снижается примерно до 1080p, а в режиме 60 кадров в секунду в более требовательных ситуациях может достигать около 720p. В портативном режиме логика та же: режим 30 кадров в секунду ориентирован на более высокое разрешение, чем остальные, в то время как режимы 40 и 60 кадров в секунду постепенно уменьшают количество пикселей для поддержания плавности, при этом результаты варьируются от примерно 900p при 30 кадрах в секунду до значений, близких к 540-600p в самых требовательных сценах при 60 кадрах в секунду.

Изображение в целом остаётся чистым, хотя в режиме производительности больше страдает от масштабирования разрешения, выполняемого с помощью TAA, что делает конечный результат менее чётким. Частота кадров стабильна в пресете 30 кадров в секунду, в целом стабильна при 40 кадрах в секунду, в то время как в режиме 60 кадров в секунду заметны колебания в более сложных областях и во время более напряжённых сражений, усугубляемые отсутствием VRR.

Bethesda подтвердила появление DLSS в будущем патче, технологии, которая может значительно улучшить качество изображения. Хотя это может потребовать некоторых компромиссов в производительности, это может принести значительные преимущества, особенно в режиме 60 кадров в секунду. В целом, даже без DLSS, Digital Foundry считает эту версию для Nintendo Switch 2 приятным сюрпризом: она верна оригиналу, полна и более универсальна, чем ожидалось, с удивительно гибкой частотой кадров и производительностью, превзошедшей ожидания.