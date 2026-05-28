Fallout 4 получила патч 1.44 с увеличенным хранилищем консольных модов и исправлением багов

Как и было обещано, 27 мая Bethesda выпустила обновление для Fallout 4. Консольный патч 1.44 существенно увеличил объемы памяти для Творений (Creations) и исправил критические баги. Самые масштабные изменения затронули экосистему Xbox: владельцы Xbox One получили лимит в 15 ГБ, а на Xbox Series X|S хранилище теперь динамически расширяется до внушительных 100 ГБ.

Обратной стороной этого апгрейда на Xbox стало полное автоматическое удаление всех старых модификаций при первом запуске игры. Игрокам придется восстанавливать свои сборки заново — либо через меню «порядок загрузки», либо путем запуска любого сохранения, созданного после выхода Юбилейного издания.

На консолях семейства PlayStation процесс обновления прошел без удаления старого контента, но со своими платформенными особенностями. Владельцы PlayStation 5 получили чистые 15 ГБ расширенной памяти без необходимости что-либо перекачивать. На PlayStation 4 объем памяти увеличился до 16 ГБ, но из-за архитектуры консоли возможны баги с отображением веса модов, а также начнет действовать скрытое ограничение на количество одновременно активных тяжелых Творений.

Помимо работы с дисковым пространством, разработчики исправили несколько неприятных багов, связанных с интерфейсом и стабильностью игры на PC, Xbox и PlayStation. В частности, была полностью устранена проблема бесконечного экрана загрузки при входе в меню Творений с кроссплатформенных аккаунтов. На консолях Sony убрали вылеты при выходе в главное меню во время скачивания файлов и починили кнопку массовой загрузки всей библиотеки Творений.

Внутриигровые исправления затронули квесты, локализацию и ложные системные оповещения на ПК, где мод Bunker Home Pack больше не сообщает о нехватке места. В игре исправлен квест «Остатки Анклава», где раньше ломались триггеры появления сюжетных персонажей и предметов, а также устранен баг интерфейса, заменявший название локации «Содружество» на технический текст «LOOKUP FAILED!».