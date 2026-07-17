Fallout 4 разошлась тиражом свыше 35 миллионов копий - интерес к игре не угасает спустя почти 11 лет

Bethesda Game Studios поделилась обновлёнными данными о продажах Fallout 4. Разработчики сообщили, что с момента релиза в ноябре 2015 года игра разошлась тиражом более 35 миллионов копий по всему миру.

По словам студии, Fallout 4 продолжает ежегодно привлекать новую аудиторию, несмотря на солидный возраст. Во многом этому способствуют регулярные распродажи, активное сообщество моддеров и продолжающийся интерес к вселенной Fallout.

Кроме того, Bethesda напомнила, что в феврале прошлого года состоялся релиз Fallout 4: Anniversary Edition для Nintendo Switch, благодаря чему игра стала доступна ещё большему числу игроков.

Будущее серии также выглядит насыщенным. По информации Bethesda, сейчас в разработке находятся сразу несколько проектов во вселенной Fallout, включая полноценную Fallout 5, ремастеры ранее вышедших игр и новую игру от Obsidian Entertainment.