Fallout 4 разошлась тиражом свыше 35 миллионов копий - интерес к игре не угасает спустя почти 11 лет

Bethesda Game Studios поделилась обновлёнными данными о продажах Fallout 4. Разработчики сообщили, что с момента релиза в ноябре 2015 года игра разошлась тиражом более 35 миллионов копий по всему миру.
По словам студии, Fallout 4 продолжает ежегодно привлекать новую аудиторию, несмотря на солидный возраст. Во многом этому способствуют регулярные распродажи, активное сообщество моддеров и продолжающийся интерес к вселенной Fallout.
Кроме того, Bethesda напомнила, что в феврале прошлого года состоялся релиз Fallout 4: Anniversary Edition для Nintendo Switch, благодаря чему игра стала доступна ещё большему числу игроков.
Будущее серии также выглядит насыщенным. По информации Bethesda, сейчас в разработке находятся сразу несколько проектов во вселенной Fallout, включая полноценную Fallout 5, ремастеры ранее вышедших игр и новую игру от Obsidian Entertainment.
Требую ремейк Вегаса, точка.
А мне игра прилично так зашла. Почти 1400 часов (без модов) получилось,но и конечно было много всяких моментов, которых очень не хватало в игре.
Игра хорошая убивалка времени, по геймплею и сути это скорее одиночная ММО, квесты, диалоги и сюжет очень плохие, игра чисто держится за счет неплохой стрельбы и исследования мира с крафтом.
По факту все успешные игры Беседки держатся на 2 столпах. 1 - это открытый мир который хочется исследовать, 2 - геймплейные механики, которые оправдывали бы это исследование.
В тройке и Вегасе анимации устарели ещё на момент выхода. Пусть нахер идут со своими ремастерами, ленивые ублюдки- этим играм нужны полноценные ремейки. Но упоротые фанаты сделают им кассу при минимуме вложений- на них и расчет